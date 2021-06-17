Дефицит бюджета Бурятии может вырасти более чем на 100 миллионов рублей

Поправки в бюджет-2021 рассмотрят на очередной сессии Хурала





Вчера состоялось заседание Комитета по бюджету, налогам и финансам Хурала Бурятии, на котором депутаты рассмотрели вопросы предстоящей июньской сессии. Вел заседание председатель комитета Александр Бардунаев.

Как сообщили в пресс-службе парламента, заместитель министра финансов РБ Лариса Самбарова ознакомила депутатов с внесенными главой республики поправками в закон «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».Так, предусматриваются дополнительные расходы в сумме 1,8 млн. рублей на проведение ремонтных работ в Санагинской врачебной амбулатории Закаменской ЦРБ для замены котельного оборудования.На очистные сооружения в селе Выдрино Кабанского района из республиканского бюджета предложено выделить 102,3 млн. рублей.- Это позволит своевременно провести торги, а чуть позже средства поступят из федерального бюджета, - пояснила замминистра.Включены дополнительные расходы в сумме 0,9 млн. рублей на издание книги-каталога в честь 100-летия со дня выхода первого номера газеты «Буряад Унэн». Также на подготовку и проведение юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, предусматриваются 3,8 млн. рублей.На реализацию отдельных мероприятий по благоустройству общественных территорий добавлено 0,5 млн. рублей.- На создание резерва для межбюджетных дотаций предусматриваются 56,8 млн. рублей через министерство финансов и 18,9 млн. рублей через министерство экономики. Дефицит республиканского бюджета в 2021 году предлагается увеличить на 109,3 млн. рублей, - сообщила Лариса Самбарова.Фото: «Номер один»