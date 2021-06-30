Под строительный рынок Бурятии заложили ценовую бомбу

Необоснованный рост цен на стройматериалы поставил под удар всю отрасль





Ничем необоснованный рост цен на строительные материалы в Бурятии с конца прошлого года по некоторым категориям достиг 200 и более процентов. Это привело к увеличению стоимости возводимых домов до 70 - 80 тыс. рублей за квадратный метр и поставило под удар всю строительную отрасль, выяснял «Номер один».

По данным статистики, больше всего подорожали кровельные материалы из металла, арматура, пиломатериалы и фанера. В меньшей степени, но также весьма существенно подорожали утеплители из базальтовой ваты. ФАС, оценив рыночные факторы, распространил информацию, что на ситуацию повлияло «увеличение себестоимости и оживление спроса на внутреннем рынке после снятия ограничительных мер летом 2020 года, снижение объемов заготовки древесины в 2020 году относительно предыдущих периодов и рост спроса на пиломатериалы на внешних рынках». Также антимонопольное ведомство отметило и влияние сезонного фактора.Однако происходящую ценовую аномалию трудно объяснить сезонным спросом. ФАС, в частности, выявил факты сговора по завышению цен со стороны производителей и металлотрейдинговых организаций. Возбудив дела о нарушении антимонопольного законодательства. С запозданием, но федеральные власти все же решили поднять вывозные пошлины в 70 евро за тонну металла. С 1 июля также начнут действовать новые пошлины и на лесоматериалы. Что, по замыслу инициаторов новых пошлин, позволит снизить давление на рынок.- Начали работы по возведению объекта, а стоимость металлопрофиля за месяц в два раза поднялась, - рассказывает Виктор, прораб одного из крупных предприятий. - Ну мы сразу остановили работы и начали пересчитывать смету, поскольку, если продолжим работу при таких ценах, то до конца не доработаем. Просто останемся без штанов.Для строителей рост цен на стройматериалы означает повышение затрат, что, например, при многоквартирном строительстве означает не только удорожание квадратного метра, но и задержку новых проектов. Причем речь идет не только о классике - металлах, дереве и цементе, эксперты рынка отмечают существенный рост цен, в общем-то, на все, вплоть до розеток и унитазов, а также пластиковые отделочные материалы.В этой связи часть застройщиков может не выдержать роста себестоимости и уйти с рынка. Соответственно, в условиях дефицита предложения стоимость остающегося жилья в Улан-Удэ может резко пойти вверх, а новая ценовая динамика заметно изменить и поведение потребителей. Так, в последние годы в республике набирало тенденцию строительство индивидуального жилья.По словам экономиста Анатолия Думнова, подобный ценовой беспредел на стройматериалы приведет уже в ближайшее время к торможению темпов ввода жилья в эксплуатацию.- Особенно сильно сказывается удорожание стройматериалов в производстве частных домов, а ведь именно частный сектор давал необходимые показатели в статистике ввода индивидуального жилья. Сегодня мы увидим стагнацию, - отмечает эксперт.- Пока все строится в срок, есть отставание от графика на нескольких объектах, например по школе в Клюевке, но это связано с тем, что подрядчик не соизмерил свои силы, не хватает рабочих и техники, - сообщила пресс-секретарь Министерства строительства и ЖКХ Бурятии Ольга Власова. - Что касается роста цен на стройматериалы, то делаются корректировки.Вопрос в том, до какой стадии все дойдет, ведь может возникнуть ситуация, когда что-либо строить будет абсолютно бесперспективно.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»