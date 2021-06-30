Семья бывшего мэра Улан-Удэ занялась туризмом на Байкале

Жители республики теперь могут отдохнуть на базе Натальи Айдаевой





По информации «Номер один», недавно дочь бывшего мэра Улан-Удэ Геннадия Айдаева Наталья выкупила долю в ООО «Луу-Тур» у бизнесмена Александра Доржиева. Этой фирме принадлежит база отдыха «Байкал», расположенная на берегу Байкальского сора.

«Байкальский сор прогревается к концу мая, к этому времени года температура воды составляет +12+15 градусов. Купальный сезон в этой местности начинается в конце мая – начале июня и продолжается до конца октября. Туристам будут предложены разнообразные экскурсионные программы, пешие и наводные маршруты, вело-маршруты и экскурсии на квадроциклах, снегоходах и лыжные маршруты», - сказано на сайте компании.База отдыха предлагает своим постояльцам 4 вида номеров стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей в сутки. Также там есть конференц-зал, ресторан и коктейль-бар, сауна и тренажерный зал.Напомним, Наталья Айдаева занялась бизнесом уже давно, когда ее отец был еще мэром Улан-Удэ. Сейчас ей принадлежит целый ряд фирм, работающих в различных сферах. Сам Геннадий Айдаев также не сидит без дела. Как сообщал «Номер один», в начале 2020 года он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, а недавно стал председателем общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.Фото: «Номер один»