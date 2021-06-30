Проект четырехзвездного отеля на Байкале прошел госэкспертизу

Несмотря на удорожание проекта, инвестор пока не отказывается от своих планов



Об этом сегодня рассказал глава Бурятии во время отчета о работе правительства за предыдущий год на сессии Народного Хурала.

- Продолжается работа по развитию особой экономической зоны «Байкальская гавань». Ее резидентами - «ГЕО РБК», «Грин Флоу Байкал» и «Байкал Эрмитаж» - ведутся проектные работы. «Грин Флоу Байкал» планирует приступить к строительству четырехзвездного отеля на 180 номеров общей стоимостью 870 млн рублей уже в этом году, - рассказал Алексей Цыденов.



По его словам, проект отеля недавно успешно прошел экологическую экспертизу. Однако проблема, с которой столкнулся инвестор – это удорожание проекта. Судя по всему, речь идет о росте цен на строительные материалы, с которым столкнулись застройщики не только Бурятии, но и всей страны.



Тем не менее, как отметил Алексей Цыденов, инвестор от своих планов не отказывается.



Напомним, о проекте четырехзвездочного отеля стало известно



- Проект преследует цель стать лучшим гостинично-рекреационным оператором Байкальского региона в сегменте предоставления высококачественного оздоровительного отдыха. Миссия отеля Green Flow Baikal: дарить истинный отдых с заботой о здоровье. В буквальном смысле это означает большое внимание к деталям и опыту гостя, - пояснял ранее Александр Тертычный, генеральный директор ООО «Грин Флоу Байкал».



Фото: с личной страницы Евгения Луковникова - Продолжается работа по развитию особой экономической зоны «Байкальская гавань». Ее резидентами - «ГЕО РБК», «Грин Флоу Байкал» и «Байкал Эрмитаж» - ведутся проектные работы. «Грин Флоу Байкал» планирует приступить к строительству четырехзвездного отеля на 180 номеров общей стоимостью 870 млн рублей уже в этом году, - рассказал Алексей Цыденов.По его словам, проект отеля недавно успешно прошел экологическую экспертизу. Однако проблема, с которой столкнулся инвестор – это удорожание проекта. Судя по всему, речь идет о росте цен на строительные материалы, с которым столкнулись застройщики не только Бурятии, но и всей страны.Тем не менее, как отметил Алексей Цыденов, инвестор от своих планов не отказывается.Напомним, о проекте четырехзвездочного отеля стало известно еще в 2019 году . А в начале этого года зампред правительства Евгений Луковников на своей странице в фейсбуке разместил картинки с видами будущего гостиничного комплекса.- Проект преследует цель стать лучшим гостинично-рекреационным оператором Байкальского региона в сегменте предоставления высококачественного оздоровительного отдыха. Миссия отеля Green Flow Baikal: дарить истинный отдых с заботой о здоровье. В буквальном смысле это означает большое внимание к деталям и опыту гостя, - пояснял ранее Александр Тертычный, генеральный директор ООО «Грин Флоу Байкал».Фото: с личной страницы Евгения Луковникова

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