30.06.2021
Проект четырехзвездного отеля на Байкале прошел госэкспертизу

Проект четырехзвездного отеля на Байкале прошел госэкспертизу

Несмотря на удорожание проекта, инвестор пока не отказывается от своих планов

Об этом сегодня рассказал глава Бурятии во время отчета о работе правительства за предыдущий год на сессии Народного Хурала.

- Продолжается работа по развитию особой экономической зоны «Байкальская гавань». Ее резидентами - «ГЕО РБК», «Грин Флоу Байкал» и «Байкал Эрмитаж» - ведутся проектные работы. «Грин Флоу Байкал» планирует приступить к строительству четырехзвездного отеля на 180 номеров общей стоимостью 870 млн рублей уже в этом году, - рассказал Алексей Цыденов.

По его словам, проект отеля недавно успешно прошел экологическую экспертизу. Однако проблема, с которой столкнулся инвестор – это удорожание проекта. Судя по всему, речь идет о росте цен на строительные материалы, с которым столкнулись застройщики не только Бурятии, но и всей страны.

Тем не менее, как отметил Алексей Цыденов, инвестор от своих планов не отказывается.

Напомним, о проекте четырехзвездочного отеля стало известно еще в 2019 году. А в начале этого года зампред правительства Евгений Луковников на своей странице в фейсбуке разместил картинки с видами будущего гостиничного комплекса.

- Проект преследует цель стать лучшим гостинично-рекреационным оператором Байкальского региона в сегменте предоставления высококачественного оздоровительного отдыха. Миссия отеля Green Flow Baikal: дарить истинный отдых с заботой о здоровье. В буквальном смысле это означает большое внимание к деталям и опыту гостя, - пояснял ранее Александр Тертычный, генеральный директор ООО «Грин Флоу Байкал».

Фото: с личной страницы Евгения Луковникова
гостиница Байкал


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^