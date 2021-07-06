Бурятия занимает высокие места в рейтинге Минпромторга РФ

Рейтинг обнародован на промышленной выставке «Иннопром», в ней принял участие глава Бурятии



Бурятия заняла второе место в ключевом блоке «Экономическое развитие региона» рейтинга региональных министерств промышленности и промышленной политики регионов по итогам 2020 года. В рейтинге эффективности промышленной политики Бурятия заняла 16-е место из 85 регионов России, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В топ-10 лучших регионов также вошли Москва, Республика Алтай, Кабардино-Балкария, Пензенская, Тамбовская, Нижегородская, Вологодская, Курская, Владимирская области.



Минпромторг России обнародовал оценку деятельности региональных министерств промышленности и промышленной политики регионов по итогам 2020 года в ходе международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.



Рейтинг эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ составлялся на основе «пилотного» проекта минпромторга России по четырем блокам: экономическое развитие региона; взаимодействие региона с федеральным министерством промышленности и торговли и ФРП; региональные меры поддержки и институты развития; блок деловой активности, молодежной политики и промышленного туризма.



Выставка проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. Основная тема ИННОПРОМ-2021 – «Гибкое производство». Страной партнером выставки в этом году стала Италия. Деловая программа включает более 150 мероприятий, в которых принимают участие более 500 спикеров и экспертов, руководители крупнейших компаний из около 20 стран мира, ожидается более 13 тысяч участников дискуссий. В понедельник, 5 июля, на выставке работал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Пленарное заседание в рамках главной стратегической сессии «Гибкое производство. Максимальная адаптация» в ходе выставки провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Участники обсудили эффективные инструменты максимальной адаптации производства к различным задачам: от проектирования и настройки средств производства до реализации моделей управления.



Фото: egov-buryatia.ru



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