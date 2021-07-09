Предпринимателям Бурятии упростят процедуру получения субсидий

Попавшие под ковидные ограничения бизнесмены смогут подавать заявления на субсидии электронно



В республике упростят процесс подачи документов на получение субсидии предпринимателям, чья деятельность попала под ограничительные меры в условиях сложной эпидобстановки.



- Будет задействовано несколько каналов подачи заявлений. Первый канал это центр «Мой бизнес». По предварительной записи мы будем принимать заявления через центр «Мой бизнес». В районах будут принимать филиалы центра. Следующий канал – это Почта России, пакет документов можно подать заказным письмом. И третий вариант - глава Бурятии дал поручение в кратчайшее время разработать - подача заявления в электронном виде предпринимателями, использующим электронно-цифровую подпись, на портал «Работающая Бурятия, - сообщил в программе «проект 3Д» заместитель министра промышленности и торговли РБ Алексей Оловянников.









фото: pixabay.com

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