Юзеры Бурятии выбирают видео в Instagram

Для общения жители республики чаще всего выбирают «ВКонтакте» и «Одноклассники»





Улан-Удэнцы предпочитают общаться в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а смотреть видео в Instagram и YouTube. Такие результаты получили специалисты МегаФона, проанализировав данные по объему потребляемого интернет-трафика пользователями региона. Доля информации, прокачанной юзерами Улан-Удэ и республики Бурятия через соцсети, мессенджеры и видеосервисы, с начала 2021 года составила около 51% от общего трафика в сети оператора.

Как сообщили в пресс-службе компании, в среднем за месяц абоненты МегаФона в Бурятии используют на общение, обмен и скачивание фото и видео в различных онлайн-сервисах около 1,7 Пбайт трафика. Этого хватило бы, например, чтобы посмотреть культовый фантастический боевик «Пятый элемент» в формате 8K UHD (Ultra HD) примерно 156 раз.«Порядка 80% мобильного интернет-трафика в республике сегодня приходится на сеть 4G. И даже в часы пиковой нагрузки наши абоненты могут с комфортом смотреть видео онлайн, общаться в месенджерах и соцсетях. Это стало возможным благодаря постоянной и планомерной работе наших специалистов по модернизации и строительству объектов связи четвертого поколения в регионе, - отмечает Виталий Тен, директор МегаФона в Бурятии. – В прошлом году мы значительно расширили сеть LTE в республике, обеспечив высокой скоростью мобильного интернета еще более 75 тысяч жителей 18 районов Бурятии. Теперь пользоваться преимуществами связи четвёртого поколения МегаФона могут более 90% населения региона».Больше всего интернет-трафика у пользователей оператора в регионе уходит на видео-контент. С начала 2021 юзеры потратили около 3,8 тысяч Тбайт на просмотр роликов в YouTube и еще 835 Тбайт в Instagram, который по объему прокачанного трафика обогнал сервис КиноПоиск на 30%, а онлайн-кинотеатры Okko и ivi – на 35%.Для общения жители региона чаще всего выбирают соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Фэйсбук», а из мессенджеров предпочитают Тelegram, Viber и WhatsApp.Всего с начала года пользователи МегаФона в Улан-Удэ и республике получили и передали около 18 тысяч Тбайт информации – это в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Фото: предоставлено компанией МегаФон