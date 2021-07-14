Tele2 приглашает своих клиентов в Бурятии в летнее путешествие за призами

Участников сезонного предложения ждут приятные сюрпризы



Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил акцию «Главное подключение лета». До 8 августа 2021 года клиентов компании – участников сезонного предложения ждут приятные сюрпризы.

Как сообщили в пресс-службе компании, акция ориентирована на людей, предпочитающих активный отдых. Окунуться в виртуальное путешествие могут не только клиенты Tele2, но и абоненты любого оператора связи. Компания предлагает пройти жителям Бурятии



Специальное предложение актуально и для новых абонентов оператора. Они также могут принять участие в летнем конкурсе и выиграть один из главных призов, необходимых настоящим путешественникам. Для этого при подключении нужно выбрать любой тарифный план, внести абонентскую плату и заполнить заявку участника акции на



«Мы ценим своих клиентов и запускаем новые предложения, поддерживающие их стиль жизни. Своей летней акцией мы хотим показать, что интересных мест для отдыха достаточно и в нашей стране. Выбор огромен: Байкал, Камчатка, Сочи и многие другие красивые места. Можно выбрать любое направление и даже в отпуске наши клиенты будут всегда на связи с Tele2. Особые условия у нас и для абонентов, подключившихся в период действия акции. Всех победителей конкурса ждут подарки», - сообщил директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.



Фото: предоставлено Tele2 Как сообщили в пресс-службе компании, акция ориентирована на людей, предпочитающих активный отдых. Окунуться в виртуальное путешествие могут не только клиенты Tele2, но и абоненты любого оператора связи. Компания предлагает пройти жителям Бурятии тест на знание популярных туристических мест страны и получить промокод за правильные ответы. Его можно обменять на подарки в фирменных торговых точках Tele2.Специальное предложение актуально и для новых абонентов оператора. Они также могут принять участие в летнем конкурсе и выиграть один из главных призов, необходимых настоящим путешественникам. Для этого при подключении нужно выбрать любой тарифный план, внести абонентскую плату и заполнить заявку участника акции на промосайте . Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно уточнить на сайте «Мы ценим своих клиентов и запускаем новые предложения, поддерживающие их стиль жизни. Своей летней акцией мы хотим показать, что интересных мест для отдыха достаточно и в нашей стране. Выбор огромен: Байкал, Камчатка, Сочи и многие другие красивые места. Можно выбрать любое направление и даже в отпуске наши клиенты будут всегда на связи с Tele2. Особые условия у нас и для абонентов, подключившихся в период действия акции. Всех победителей конкурса ждут подарки», - сообщил директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.Фото: предоставлено Tele2

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