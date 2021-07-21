Под вывеской «Аполлона»

Иркутский бизнесмен создал в Бурятии «личный» технопарк?





Технопарк - это звучит гордо и сильно. Воображение рисует ученых и инженеров, создающих новейшую электронику, механизмы, материалы. Производственные цеха, где инновации воплощаются в металле и пластике. Машины, везущие эксклюзивную продукцию во все концы страны и на экспорт. Экскурсии школьников с горящими от восторга глазами...

Но в реальности все прозаичней. В 2008 году был признан банкротом, а в 2010 году ликвидирован Тимлюйский завод асбоцементных изделий, считавшийся одним из флагманов индустрии строительных материалов республики с 1958 года. У некогда процветавшего предприятия практически не осталось имущества (в ходе конкурсного производства оно было реализовано на сумму 544 тыс. рублей). Зато его отдельные руководящие работники стали владельцами различных АО и ООО в той же самой сфере - производство шифера, и на том же самом месте - в поселке Каменск, улица Промышленная, 1.Например, бывший финансовый директор ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» Игорь Крендясев, по данным Rusprofile, является генеральным директором АО «Тимлюйский завод», генеральным директором и соучредителем ООО «Тимлюйский шифер».Игорь Крендясев также возглавлял ООО «Тимлюйский завод», пока его управляющей компанией не стало ООО «Тимлюй-Авто», переименованное затем в ООО «Тимлюйский шифер».Бывший исполнительный директор ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» Олег Кобылкин возглавляет производственный кооператив «Промтехнология».Большинство этих компаний зарегистрировано по одному адресу: поселок Каменск, улица Промышленная, 1, где ранее находилось обанкроченное ОАО «Тимлюйский завод АЦИ». А вот ООО «Тимлюйский завод» имеет юридический адрес в Иркутске, где проживает и сам Игорь Крендясев (там бизнесмен владеет и руководит еще одной фирмой - ООО «Кентаки»). Именно он, по нашему мнению, является лицом, организовавшим и контролирующим всю группу взаимосвязанных компаний.Связаны они не только адресом регистрации, но и основным видом деятельности. Согласно ЕГРЮЛ, у ООО «Тимлюйский завод», ООО «Тимлюйский шифер», ПК «Промтехнология» он один и тот же - «производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента (23.65)».Поневоле задаешься вопросом, кто же все-таки производит шифер и другую подобную продукцию в Бурятии? Какую из компаний можно считать продолжателем дела завода с полувековой историей? Или все три сразу?Но это далеко не самый острый вопрос, возникающий даже при поверхностном изучении взаимосвязей бизнес-группы Игоря Крендясева (будем называть ее так, чтобы не перечислять все схожие названия). Самое интересное впереди.Любой бизнес заинтересован в господдержке. Она может предоставляться в разных формах: гарантии, поручительства, льготные займы, налоговые преференции, компенсации. К сожалению, не каждый субъект малого и среднего предпринимательства может всем этим воспользоваться.Но, как оказалось, при определенной ловкости господдержку можно получать не в одни руки, а сразу в несколько. Иркутянину Игорю Крендясеву удалось проделать это в Бурятии. В июне 2019 года возглавляемое им ООО «Тимлюйский шифер» получило от республиканского центра «Мой бизнес» заем в размере 15 млн рублей под 5,5% годовых сроком на пять лет. Целью проекта, одобренного экспертным советом Регионального фонда развития промышленности (РФРП) с участием представителей минпромторга РБ, обозначено «технологическое перевооружение производства хризолитцементных изделий». Средства целевого займа были направлены на приобретение технологической линии для окрашивания фасадных плит и кровельных листов.В минпромторге РБ сообщили, что «ключевым исполнителем по проекту является ПК «Промтехнология». Он утвержден экспертным советом РФРП как «основной поставщик оборудования». Что же получается? Бизнес-группа купила на «целевой заем» оборудование у самой себя?В августе 2020 года, по сообщению ТАСС, банк МСП предоставил ООО «Тимлюйский завод» кредит на сумму 30 млн рублей под 8,5% годовых сроком на три года. Кредитная линия, предназначенная на пополнение оборотных средств и закуп сырья, обеспечена поручительством Гарантийного фонда Бурятии, уточняет информагентство.Таким образом, две взаимосвязанных компании бизнес-группы Игоря Крендясева за два года воспользовались мерами господдержки в виде льготного займа и поручительства Гарантийного фонда на общую сумму 45 млн рублей. Неплохо, правда?В минпромторге РБ знают, что ООО «Тимлюйский завод» зарегистрировано в Иркутске. Но на вопрос о том, почему Гарантийный фонд Бурятии выдал поручительство компании из другого региона, отвечают, что это «не просто, а очень просто». Оказывается, ООО «Тимлюйский завод» поставило на учет в МРИ ФНС № 8 по Республике Бурятия «обособленное подразделение».Тут надо пояснить, что обособленное подразделение - это помещение, адрес которого отличается от юридического адреса организации и в нем трудится хотя бы один работник. По данным Rusprofile, в 2020 году в ООО «Тимлюйский завод» было аж три сотрудника на всю компанию. Такого количества штатных единиц хватило и на обособленное подразделение в Бурятии.В ООО «Тимлюйский шифер», по сведениям того же источника, среднесписочная численность работников в 2020 году была чуть выше - 21 человек. Но разве этого достаточно для промышленного производства? Тем не менее именно эту компанию минпромторг РБ считает «производителем хризолитцементных изделий».Но тогда возникает вопрос, с какого перепугу Гарантийный фонд Бурятии выдал поручительство ООО «Тимлюйский завод», если продукцию производит другая компания? На пополнение каких оборотных средств? На закуп какого сырья?Есть мнение, что наших чиновников, обожающих всяческие мегапроекты (уж сколько их было: «Солнце Тугнуя», «РАЛИК», Байкальский ЛВЗ и пр., пр.) в очередной раз банально «развели». А если все было сделано ими осмысленно и целенаправленно, чем объяснить такое сильное благоволение к бизнес-группе иркутянина Игоря Крендясева?А вот теперь самое интересное. В 2017 году на промплощадке бывшего ОАО «Тимлюйский завод АЦИ» создан технопарк с неожиданным для Бурятии названием «Аполлон». Его управляющая компания - АО «Тимлюйский завод» (основной вид деятельности – «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» (68.20.2). Генеральный директор, понятно, Игорь Крендясев.У технопарка, поименованного то ли в честь златокудрого и лучезарного древнегреческого бога света, то ли знаменитого космического корабля США, есть официальная страница на сайте Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Там сообщается о четырех резидентах. Что за предприятия, не уточняется.Но при запросе по адресу в Rusprofile всплывают (ба, знакомые все лица!) все те же ООО «Тимлюйский шифер» и ПК «Промтехнология». Плюс ООО «Тимлюйский машиностроительный завод», в прошлом году широко разрекламированный минпромторгом РБ как будущий производитель «уникального оборудования» по разработкам конструкторов из Новосибирска. Чего именно - не уточнялось, наверное, это страшная коммерческая тайна. Но нечто этот резидент «Аполлона» все-таки произвел: выручка предприятия с четырьмя сотрудниками, по оценке Rusprofile, составила 1,3 млн рублей, прибыль - 53 тыс. рублей, стоимость - 153 тыс. рублей. Видимого отношения к бизнес-группе Игоря Крендясева ООО «Тимлюйский машиностроительный завод» не имеет.В минпромторге РБ утверждают, что в технопарке «Аполлон» целых пять резидентов, которые «образуют между собой технологические и производственные цепочки». При этом, по данным ведомства, «общая численность работников всех резидентов промышленного технопарка составляет 140 человек».Вот только где все эти работники? На трудовых договорах? За штатом? По разным ИПэшкам, коих немало создано на обломках почившего ОАО «Тимлюйский завод АЦИ»?Вопросы не риторические. Тезис минпромторга РБ о «технологических и производственных цепочках» побуждает вспомнить весьма распространенную схему «оптимизации» налогообложения путем дробления бизнеса. Может ли создание технопарка использоваться в качестве прикрытия этой схемы? ООО «Тимлюйский шифер» и АО «Тимлюйский завод», возглавляемые Игорем Крендясевым, применяют упрощенную систему налогообложения. Была бы такая возможность, если бы производство и сбыт продукции осуществлялись одним крупным предприятием?Тот факт, что управляющая компания находится в одном регионе, а управляемая - в другом, тоже дает определенную свободу маневра.Сама по себе идея почти гениальная: создать собственный технопарк и разделить производство так, чтобы везде было всего понемногу: и работников, и оборотов, и выручки, и прибыли. В конечном итоге - налогов.Например, у ООО «Тимлюйский шифер» (по версии минпромторга РБ, производителя хризолитцементных изделий в технопарке) при выручке 99 млн рублей прибыль - 2,5 млн рублей. ООО «Тимлюйский завод»: выручка - 256 млн рублей, прибыль - 4,1 млн рублей. ПК «Промтехнология»: выручка - 57 млн рублей, прибыль - 2,3 млн рублей.И профильное министерство довольно: есть в регионе технопарк! Значит, не зря получают зарплату из казны «слуги народа»...Разумеется, мы не делаем никаких выводов. Все поставленные вопросы адресуем МВД и прокуратуре Бурятии, Управлению ФНС по РБ. Просим их считать эту публикацию официальным обращением и сообщить редакции о результатах его рассмотрения.Валентин Соколов, «Номер один»Фото: «Номер один»