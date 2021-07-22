В Бурятии ожидается рост цен на бензин

Его не остановят даже предстоящие выборы в Госдуму





Стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла рекордного показателя — около 56 тыс. рублей за тонну. Тем самым фактически дается старт подорожанию бензина и дизельного топлива в розничной сети Бурятии, ведь ориентир уже задан.

По статистическим данным, с начала 2021 года цены на топливо в Бурятии и так существенно выросли, в среднем на 4-5%, в зависимости от марки бензина. Так, на начало июля АИ-92 стоил в Бурятии в среднем 45 рублей 90 копеек за литр, АИ-95 - 48 рублей 42 копейки, дизельное топливо - 52 рубля 70 копеек. В среднем за полгода литр топлива подорожал на 2-3 рубля. Тенденция не нова, нефтяники объясняют это ростом барреля «черного золота» на мировых рынках.- На бирже дорожает нефть, и «наши» нефтяники следом поднимают цены, не хотят они отставать от мировой коньюнктуры, - говорит экономист Анатолий Думнов. - Что бы ни произошло, у них одна стратегия - повышать цены. Например, если нефть завтра подешевеет на бирже, то тогда нефтяники опять-таки поднимут отпускные цены на топливо для покрытия потери от снижения цен на нефть на мировом рынке за счет продаж в России.По словам экономиста, логика простая - все должно быть за счет российского потребителя.- И такой подход будет всегда, пока не изменится система взаимоотношений тройки: «госкорпорации»-правительство-отечественный потребитель.В Бурятском УФАС подтвердили опасения: рост цен в оптовом звене рано или поздно произойдет. Вопрос в том, когда и насколько?- Мониторинг цен на топливо Управлением ведется на постоянной основе, также изучается обоснованность роста мелкооптовых и розничных цен на топливо (от поставщика до конечной АЗС), - сообщил руководитель ведомства Анатолий Грибко. - В настоящее время признаков нарушений антимонопольного законодательства в действиях участников рынка не усматривается.Как считают в антимонопольном ведомстве, «рост биржевых цен связан не с дефицитом предложения на внутреннем рынке, а с подорожанием нефти и нефтепродуктов в мире и увеличением налоговой нагрузки на отрасль в России».- Насколько мне известно, сейчас в Минэнерго России прорабатываются изменения в правилах биржевой торговли нефтепродуктами и планируется увеличение минимальных объемов обязательных продаж топлива на бирже для нефтяных компаний в третьем квартале, - отметил Анатолий Грибко. - И рост оптовых и мелкооптовых цен на бензин, безусловно, отразится на ценах на АЗС. А вот в каком временном промежутке, ответить сложно, так как надо исходить из объема запасов топлива у операторов АЗС.Пока же, как с тревогой отмечают в ведомстве, в регионе усиливается следующая тенденция - отсутствие возможности хранить значительные запасы топлива приводит к закрытию многих независимых АЗС в Бурятии.Тем не менее есть еще надежда, что правительство РФ ударит по рукам нефтяников, запретив им резко поднимать цены. Дело в том, что в сентябре пройдут выборы депутатов Государственной Думы и накануне голосования злить автомобилистов чревато потерей голосов, поданных за партию власти. Причем ранее подобные истории, когда «входили в положение автомобилистов» накануне выборов, наблюдались не раз.Однако 2021 год – особенный, и вряд ли мы увидим нечто подобное, полагают эксперты.- Судя по риторике властей, сегодня экономика и формирование бюджета выходят на первый план, а политика уступает, - полагает политолог Григорий Тупик. - Иначе говоря, выкручивать «нефтянке» руки сейчас вряд ли кто будет, и цены на бензин в Бурятии могут существенно вырасти этим летом.Как отметил эксперт, на эти мысли наводит новая тенденция по сжиженному углеводородному газу (СУГ), стоимость которого повторяет динамику рынков бензина и дизтоплива. Так, цены на газ в Бурятии ранее каждое лето падали в связи с сокращением спроса. Однако в 2021 году все наоборот, и цены на СУГ летом выросли практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Достигнув в рознице 52 тыс. рублей за тонну.Разумеется, аналогичный двукратный рост литра бензина в Бурятии мало кто осилит, однако в меньших масштабах его вряд ли можно избежать.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»