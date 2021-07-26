Tele2 инвестирует в развитие инфраструктуры связи Бурятии 625 млн рублей

Компания будет активно участвовать в реализации программы «Цифровая экономика»





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и правительство Бурятии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации экономики и развития телекоммуникационной инфраструктуры на территории региона. Сумма инвестиций оператора в 2021 году составит 625 млн рублей.

Соглашение подписали заместитель гендиректора по операциям и развитию регионов Tele2 Дмитрий Лопатухин и глава Бурятии Алексей Цыденов. Цель сотрудничества – взаимодействие оператора и республиканского правительства в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры региона, повышение доступности мобильной связи на его территории, увеличение инвестиций в экономику республики.Проект предполагает расширение покрытия голосовой связи и скоростного мобильного интернета в 2021 году на территории Хоринского, Тарбагатайского, Северо-Байкальского, Прибайкальского, Муйского, Кижингинского, Кабанского, Иволгинского, Заиграевского, Еравнинского, Баунтовского муниципальных районов, Улан-Удэ и Северобайкальска. Запланированный объем инвестиций в текущем году составит 625 млн рублей.Tele2 будет активно участвовать в реализации государственной программы «Цифровая экономика» на территории Бурятии. Оператор также готов развивать технологии IoT, разрабатывать кейсы по автоматизации агропромышленного комплекса, реализовывать совместные проекты по аналитике больших данных и внедрению систем экологического онлайн-мониторинга.«Клиенты испытывают все большую потребность в современных цифровых сервисах вне зависимости от места проживания. Любопытно, что именно в малых поселениях часто находятся самые активные пользователи интернета - с помощью цифрового мира люди замещают удаленность от мегаполисов. При планировании технического развития мы в первую очередь предугадываем ожидания жителей, развивая сеть там, где это действительно необходимо. Вместе с тем эффективное сотрудничество власти и бизнеса является ключевым фактором успешного развития экономики и социальной сферы. Инвестируя в цифровизацию регионов, мы создаем дополнительные рабочие места и способствуем повышению качества жизни людей на этих территориях», - рассказал заместитель гендиректора по операциям и развитию регионов Tele2 Дмитрий Лопатухин.«С весны прошлого года значение в наше время цифровых сервисов и доступа к ним стало очевидным для всех. Продолжать учиться, работать, лечиться, и даже вести бизнес стало возможно дистанционно благодаря современным технологиям связи. Огромное число наших жителей, и жителей всей страны стали вести более активный цифровой образ жизни. Мы со своей стороны, окажем содействие компании в реализации планов по расширению зоны покрытия сети. А от увеличения доступности связи, скорости интернета и других характеристик напрямую зависит качество жизни жителей Бурятии», - отметил глава республики Алексей Цыденов.Фото: Tele2