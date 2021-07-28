Чужих бабушек не бывает: Tele2 приглашает стать волонтером

Компания запустила масштабную социальную акцию





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил масштабную социальную кампанию «Чужих бабушек не бывает». Ее цель – привлечь внимание молодой аудитории к проблемам старшего поколения, которое испытывает трудности в использовании современных технологий. Проект призван помочь одиноким пожилым людям освоить мобильный интернет с помощью волонтеров, стать которым может любой желающий.



Для успешного обучения старшего поколения в Tele2 разработали ряд инструментов. В качестве учебного пособия волонтеры смогут использовать «Путеводитель по мобильному интернету», который подготовила Tele2. В нем в доступной манере объясняется, что такое интернет, как найти и установить приложение, о чем можно спросить голосового ассистента Алису, как зарегистрировать электронную почту и получать письма, за которыми не нужно никуда ходить. Онлайн-версия путеводителя доступна на странице акции.



