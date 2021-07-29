Из Улан-Удэ в Москву может полететь ещё один лоукостер

Правда, случится это только в следующем году





Авиакомпания S7 создает свой лоукостер, о чем сообщила на пресс-конференции глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева. Летать новая авиакомпания будет на самолётах Airbus 320 NEO на 186 кресел. - Первые самолеты уже законтрактованы, - отметила она.



Правда, полетят они лишь летом будущего года. - Продажи билетов могут открыться 1 апреля 2022 года, - подчеркнула Филева.В Бурятии новость о возможном появлении нового перевозчика восприняли позитивно. По мнению экспертов, это приведёт к стабилизации цен на московском направлении.-В Бурятии наверняка будут поставлены борты нового лоукостера, и они создадут жёсткую конкуренцию авиакомпании «Победа», которая осуществляет рейсы Улан-Удэ-Москва, - убеждён экс-директор «Бурятских авиалиний» Анатолий Абашеев. - Рынок будет ускоренно двигаться в сторону бюджетных рейсов, поскольку у населения Бурятии доходы падают с 2014 года, а летать в Москву надо. Поэтому, будущее за лоукостерами.По словам эксперта, появление на рынке региона «нового солидного перевозчика позволит обеспечить стабильность перевозок и будет сдерживать цены, поскольку когда в Москву летают две авиакомпании это одно, а когда четыре - это совсем другое».Напомним, что в летний период из Москвы в Улан-Удэ летают самолёты трёх авиакомпаний (S7, «Победа» и «Smartavia»), а зимой их число сокращается до двух (S7 и «Победа»).Фото: «Номер один»