В аэропорту Улан-Удэ сделан «важный шаг к началу строительства нового терминала»

Его обещали открыть уже в этом году, но строительство еще даже не началось



В Улан-Удэ продолжается эпопея со строительством нового терминала в аэропорту. Напомним, в 2017 году аэропорт «Байкал» сменил собственника. Сейчас он принадлежит ООО «Новапорт Холдинг» олигарха Романа Троценко. Новый владелец аэропорта почти сразу заявил о планах по его модернизации . Уже в апреле 2018 года руководитель Минтранса России Максим Соколов, глава Бурятии Алексей Цыденов и Роман Троценко заложили «первый камень» нового терминала аэропорта.

Первоначально предполагалось, что новый терминал будет обслуживать международные авиалинии, однако позже



Накладки вышли и со сроками реализации проекта. Так, в октябре 2018 года гендиректор аэропорта Евгений Сивцов заявил, что строительно-монтажные работы по возведению нового международного терминала начнутся в 2019 году. «В этом году начнутся проектные работы. В 2019 году они завершатся, и начнутся строительно-монтажные работы», - сказал он тогда журналистам. Сдать объект обещали уже к началу 2021 года.



Однако, этого не случилось. Летом 2020 года собственники аэропорта представили



Между тем, на сегодняшний день его строительство еще даже не начиналось. Однако, как сообщил в соцсетях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, прогресс в реализации проекта все же есть.



«Сегодня сделан ещё один неимоверно важный шаг к началу строительства нового терминала аэропорта в Улан-Удэ. Получено разрешение от Росимущества! Огромная благодарность глеве Бурятии Алексею Цыденову за продвижение проекта строительства нового терминала и мощную поддержку в работе с федералами. Алексей Самбуевич, вы уже не первый кирпич, вы уже пол-фундамента нового терминала заложили. Оказывается согласовать на федеральных землях не легче чем построить», - рассказал он.



Как сообщалось ранее, новый терминал будет принимать пассажиров внутренних воздушных линий с пропускной способностью до 400 человек в час, пассажиропоток аэропорта будет увеличен в три раза - до 1,5 млн человек в год. Площадь аэровокзального комплекса будет расширена с 5 тыс. до 6,5 тыс. кв. м, здание будет оборудовано двумя телескопическими трапами. После запуска нового терминала существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы.



Фото: с личной страницы Дмитрия Гармаева в Фейсбуке

Первоначально предполагалось, что новый терминал будет обслуживать международные авиалинии, однако позже планы изменились . Было решено строить новый терминал для внутренних линий, а «международники» стали бы летать через старое, но модернизированное здание аэровокзала. При этом был уменьшен и заявленный объем инвестиций. Вместо обещанных 2 млрд рублей на строительство и техническое оснащение нового терминала на него решили потратить 1,2 млрд, плюс около 140 миллионов – на техническое перевооружение сектора международных перевозок в существующем здании аэровокзала.Накладки вышли и со сроками реализации проекта. Так, в октябре 2018 года гендиректор аэропорта Евгений Сивцов заявил, что строительно-монтажные работы по возведению нового международного терминала начнутся в 2019 году. «В этом году начнутся проектные работы. В 2019 году они завершатся, и начнутся строительно-монтажные работы», - сказал он тогда журналистам. Сдать объект обещали уже к началу 2021 года.Однако, этого не случилось. Летом 2020 года собственники аэропорта представили лишь проект нового аэровокзального комплекса. Тогда же была названа новая дата ввода в эксплуатацию нового терминала - 2022 год.Между тем, на сегодняшний день его строительство еще даже не начиналось. Однако, как сообщил в соцсетях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, прогресс в реализации проекта все же есть.«Сегодня сделан ещё один неимоверно важный шаг к началу строительства нового терминала аэропорта в Улан-Удэ. Получено разрешение от Росимущества! Огромная благодарность глеве Бурятии Алексею Цыденову за продвижение проекта строительства нового терминала и мощную поддержку в работе с федералами. Алексей Самбуевич, вы уже не первый кирпич, вы уже пол-фундамента нового терминала заложили. Оказывается согласовать на федеральных землях не легче чем построить», - рассказал он.Как сообщалось ранее, новый терминал будет принимать пассажиров внутренних воздушных линий с пропускной способностью до 400 человек в час, пассажиропоток аэропорта будет увеличен в три раза - до 1,5 млн человек в год. Площадь аэровокзального комплекса будет расширена с 5 тыс. до 6,5 тыс. кв. м, здание будет оборудовано двумя телескопическими трапами. После запуска нового терминала существующее здание аэропорта будет принимать международные рейсы.Фото: с личной страницы Дмитрия Гармаева в Фейсбуке

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