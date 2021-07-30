30.07.2021
На Тимлюйский цементный завод поступили два новых карьерных самосвала

На Тимлюйский цементный завод поступили два новых карьерных самосвала

Новые машины отличаются повышенной производительностью

Парк горной техники ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») пополнился двумя карьерными самосвалами 2021 года выпуска, произведенными в КНР.

Как сообщили в пресс-службе компании, машины, приобретенные в рамках долгосрочной программы холдинга «Сибирский цемент» по модернизации автопарка заводов, уже задействованы в перевозке вскрышной породы и известняка на Таракановском карьере. Ожидается, что за счет их эксплуатации себестоимость транспортировки сырья от забоя до дробильно-сортировочной фабрики предприятия снизится на 30%.

Новые самосвалы практически не отличаются от имеющихся на заводе по габаритам, но дважды превосходят их по грузоподъемности: китайские модели способны перевозить груз массой до 60 тонн. Высокая производительность обеспечивается конструктивной особенностью машин – наличием двух осей и подвески рессорного типа. Кроме того, техника оснащена дополнительной эффективной системой торможения – ретардером. Данное электромагнитное устройство предназначено для снижения скорости груженого транспортного средства без задействования основной тормозной системы и работы двигателя, за счет чего значительно снижается расход топлива, а срок эксплуатации тормозных колодок увеличивается в три раза.

Так как поступившие самосвалы имеют существенные отличия конструктивной части и системы управления (по сравнению с традиционно используемым транспортом), шесть водителей цемзавода прошли специальное обучение.

«Освоение Таракановского месторождения, сырьевой базы Тимлюйскогоцемзавода, является важнейшей задачей, от решения которой зависят объемы и темпы производства цемента, – подчеркивает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко. – Транспортировка вскрышной породы и известняка производится ежедневно. В таком режиме техника стремительно изнашивается и при выработке моторесурса требует своевременного обновления. Пока китайские модели работают на линии вместе с другими имеющимися в горном цехе самосвалами, в будущем они, вероятнее всего, полностью заменят устаревшие машины».

Специалисты компании «Сибирский цемент» отмечают: если данные карьерные самосвалы зарекомендуют себя в условиях эксплуатации на Тимлюйском цементном заводе, аналогичная техника поступит и на другие предприятия холдинга.

Фото: ТимлюйЦемент
тимлюйский цементный завод


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