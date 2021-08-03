Скандальная фирма из Бурятии взялась за читинский бюджет

«Бурятпроектреставрация» построит дом для переселенцев в Чите за 630 млн рублей



Компания «Бурятпроектреставрация» взялась за освоение бюджета Забайкальского края. Согласно информации сайта госзакупок, в конце июля ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края заключила с фирмой контракт на строительство многоквартирного жилого дома в Чите для переселенцев из аварийного жилья. Его стоимость составила 631 млн рублей.

Не исключено, что этот контракт станет лишь «первой ласточкой» в сфере освоения бурятскими строителями крупных сумм из бюджета соседнего региона. Ведь в последнее время лоббистские возможности бизнесменов республики в органах власти Забкрая заметно усилились. Так, с конца 2019 года в должности зампреда правительства – министра экономического развития Забкрая работает Александр Бардалеев, экс-министр экономики Бурятии. Должность заместителя директора ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края недавно занял Виктор Гусляков, который в августе 2020 года уволился с поста директора Управления капитального строительства правительства РБ (УКС). А буквально на днях заместителем краевого министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта назначили экс-директора «Экоальянса» Алдара Бальжирова. Примечательно, что на новом посту Алдар Бальжиров как раз будет курировать жилищные программы, в том числе программы по переселению и обеспечению жильём молодых семей, и жилищное строительство министерства.



Напомним, «Бурятпроектреставрация», как и Виктор Гусляков, отметились в Бурятии скандалом вокруг торгов на строительство онкодиспансера, который в итоге завершился



По версии следствия, летом 2019 года возглавляемое Гусляковым Управление капитального строительства провело конкурс на проведение общестроительных работ («инженерные сети») Республиканского онкологического диспансера. Начальная цена лота составила более 773 млн. рублей. В конкурсе приняли участие четыре компании. Одна из них по результатам торгов предложила цену почти на 122 млн. рублей ниже начальной и фактически стала победителем конкурса. Заключение с ней контракта помогло бы сэкономить значительный объем бюджетных денежных средств.



«Однако заявка данной организации по надуманным основаниям была отклонена организатором торгов, и победителем признана другая компания с более высоким ценовым предложением, с которой по указанию Гуслякова заключен государственный контракт (речь о компании «Бурятпроектреставрация» - прим. «Номер один»). Позже указанная сделка судом признана ничтожной. Однако до этого решения в рамках контракта Гусляков отдал распоряжение главному инженеру подписать представленные подрядчиком акты выполненных работ на сумму более 431 млн. рублей для их оплаты. В действительности, на момент подписания документов указанные работы оставались не выполненными и закончены значительно позже», - рассказали в Следственном комитете.



В следственном ведомстве также отметили, что в рамках уголовного дела будут проверены взаимоотношения подозреваемого чиновника и учредителей «Бурятпроектреставрации», в чьих интересах он совершил вышеуказанные действия.



Фото: russianstock.ru Не исключено, что этот контракт станет лишь «первой ласточкой» в сфере освоения бурятскими строителями крупных сумм из бюджета соседнего региона. Ведь в последнее время лоббистские возможности бизнесменов республики в органах власти Забкрая заметно усилились. Так, с конца 2019 года в должности зампреда правительства – министра экономического развития Забкрая работает Александр Бардалеев, экс-министр экономики Бурятии. Должность заместителя директора ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края недавно занял Виктор Гусляков, который в августе 2020 года уволился с поста директора Управления капитального строительства правительства РБ (УКС). А буквально на днях заместителем краевого министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта назначили экс-директора «Экоальянса» Алдара Бальжирова. Примечательно, что на новом посту Алдар Бальжиров как раз будет курировать жилищные программы, в том числе программы по переселению и обеспечению жильём молодых семей, и жилищное строительство министерства.Напомним, «Бурятпроектреставрация», как и Виктор Гусляков, отметились в Бурятии скандалом вокруг торгов на строительство онкодиспансера, который в итоге завершился возбуждением уголовного дела По версии следствия, летом 2019 года возглавляемое Гусляковым Управление капитального строительства провело конкурс на проведение общестроительных работ («инженерные сети») Республиканского онкологического диспансера. Начальная цена лота составила более 773 млн. рублей. В конкурсе приняли участие четыре компании. Одна из них по результатам торгов предложила цену почти на 122 млн. рублей ниже начальной и фактически стала победителем конкурса. Заключение с ней контракта помогло бы сэкономить значительный объем бюджетных денежных средств.«Однако заявка данной организации по надуманным основаниям была отклонена организатором торгов, и победителем признана другая компания с более высоким ценовым предложением, с которой по указанию Гуслякова заключен государственный контракт (речь о компании «Бурятпроектреставрация» - прим. «Номер один»). Позже указанная сделка судом признана ничтожной. Однако до этого решения в рамках контракта Гусляков отдал распоряжение главному инженеру подписать представленные подрядчиком акты выполненных работ на сумму более 431 млн. рублей для их оплаты. В действительности, на момент подписания документов указанные работы оставались не выполненными и закончены значительно позже», - рассказали в Следственном комитете.В следственном ведомстве также отметили, что в рамках уголовного дела будут проверены взаимоотношения подозреваемого чиновника и учредителей «Бурятпроектреставрации», в чьих интересах он совершил вышеуказанные действия.Фото: russianstock.ru

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