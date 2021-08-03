Tele2: назовите сеть по-своему

Оператор предложил клиентам самим выбирать название сети





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым из «большой четверки» предложил клиентам самим выбирать название сети на экране мобильного телефона. Развлекательная фишка может быть использована и в бизнес-целях. Возможность установить уникальное имя сети пригодится инстаблогерам, которые часто включают скриншоты или скринкасты в контент своего блога.

Как сообщили в пресс-службе компании, новая услуга позволяет изменить на экране смартфона название сети Tele2 на любое другое. Это может быть имя любимого человека, необычный хештег, ник в компьютерной игре, название аккаунта в социальных сетях, любимой футбольной команды или просто новый веселый статус на каждый день. Для названия следует использовать латинские буквы и цифры, не более 15 символов.Результаты пилотирования проекта показали, что услуга востребована у клиентов. Самыми популярными вариантами у участников пилота стали: географические названия, имена людей, названия брендов и компаний. Интересно, что некоторые абоненты по-своему переименовали текущее название сети: Tele2forever, Tele25G, Tele2theBest, Tele2Boom, NewTele2. Среди необычных идей у участников эксперимента – KUKUSIKI, Zuzliki и Bambaleilo.На мировом и российском телеком-рынке мобильные операторы нередко используют название сети в смартфоне в качестве маркетингового инструмента. Например, компании изменяли значок идентификатора сети на 5G, чтобы сделать анонс запуска услуг пятого поколения, или устанавливали другое название сети в телефонах своих клиентов для рассказа о рекламных кампаниях и проектах.Клиентам Tele2 для подключения услуги необходимо отправить USSD-запрос *709*1#. Абонент получит SMS с описанием опции, а в ответ направит свой вариант названия сети, оно изменится автоматически. При отключении услуги на экране смартфона вновь появится привычное название Tele2. Стоимость опции составит 50 рублей в месяц. Чтобы клиенты смогли попробовать и оценить новое предложение, в первые два дня оно доступно бесплатно. Изменить название сети за месяц можно неограниченное количество раз. Подробнее о новой услуге – на официальном сайте компании.«Мы запускаем не только серьезные инновационные продукты, но и необычные развлекательные фишки для наших клиентов. Tele2 меняет правила и предлагает изменить название сети в своем смартфоне с привычного на уникальное. Уверен, это прекрасная возможность показать свою индивидуальность и выделиться из толпы», - сообщил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.Фото: предоставлено Tele2