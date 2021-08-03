На месте Байкальского ЦБК может появиться грандиозный санаторно-курортный комплекс

Инвестиции в проект оцениваются в 60 млрд рублей





ВЭБ.РФ, выкупивший в 2021 году имущество Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), определился с проектом застройки этой территории. Как сообщает «КоммерсантЪ» , на 1 тыс. га планируется строительство пятизвездного санаторно-курортного комплекса, комплекса гостиниц различных ценовых сегментов, конгресс-центра, дайвинг-центра, лечебно-реабилитационного комплекса, морского порта, хелипорта, логистического комплекса. Презентацию проекта подготовил его инициатор ООО «Байкал.Центр», «дочка» ВЭБ.РФ. Строительство этих объектов общей площадью более 479 тыс. кв. м и других развлекательных и инфраструктурных объектов госкорпорация оценила в 60 млрд руб.

Пока перечень потенциальных инвесторов, параметры и источники финансирования не определены, а объем инвестиций может быть значительно выше указанной цифры, сообщили в ВЭБ.РФ. Там добавили, что рекреационная зона — часть мастер-плана Байкальска, разрабатываемого ВЭБ.РФ совместно с властями Иркутской области и города по поручению президента страны.Самым затратным объектом будет санаторий на 150 тыс. кв. м — инвестиции в этот объект оцениваются в 21 млрд руб.Реализовать эти проекты планируется до 2033 года, что должно увеличить к 2040 году турпоток почти в семь раз, до 1,2 млн человек ежегодно.При этом источники издания на рынке недвижимости говорят, что одним из претендентов на участие в проекте могут стать структуры владельца UC Rusal Олега Дерипаски. У господина Дерипаски уже есть интересы в гостиничном бизнесе в Иркутской области: им контролируется парк-отель «Бурдугуз» и отель «Байкал Бизнес Центр» в Иркутске.Фото: russianstock.ru