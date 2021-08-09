Российский олигарх хочет построить на бурятском берегу Байкала отель для богачей

Комплекс luxury-класса появится в Горячинске





Как сообщили в Республиканском министерстве туризма, экспертный совета ОЭЗ «Байкальская гавань» одобрил бизнес-план нового инвестора - ООО «Космос Отель Групп».

«ООО «Космос Отель Групп» - это крупная российская управляющая компания в сфере гостиничного бизнеса. В ее управлении находятся как независимые отели, так и отели под международными брендами. Одним из известных отелей компании является легендарный отель «Космос», расположенный на проспекте Мира, на одной из главных улиц города Москвы», - сообщает пресс-служба Минтуризма.Инвестор планирует создать на территории участка «Горячинск» 5-звездный природно-оздоровительный комплекс под брендом «Cosmos Collection». Основные услуги, предоставляемые отелем: временное проживание, услуги общественного питания и банкетной службы, организация встреч, мероприятий, конференций. Дополнительные услуги: возможности для отдыха и развлечений (тренажерный зал, бассейн), бизнес-центр и т.п.«Общий объем инвестиций всего проекта составит 11 млрд. рублей, с 70% заёмного капитала и 30% акционерным участием. Реализовать проект планируем к 4 кварталу 2023 года. Будет создано 450 рабочих мест», - передает планы инвестора министерство.Проект подразумевает создание уникального в своей локации курорта - загородного многофункционального комплекса премиального класса (Luxury) на 595 номеров с возможностью для отдыха и удовлетворения потребностей корпоративных групп, проведения корпоративных мероприятий среднего размера. В составе комплекса планируется гостиница 5* на 150 номеров и гостиница 4* на 200 номеров, а также коттеджи и глэмпинги.«Хочу отметить, что прежде всего, мы уверены в этом инвесторе. Так как это один из крупнейших игроков на туристическом рынке России. Возлагаем большие надежды на освоение участка «Горячинск» в соответствии с самыми современными трендами туристской сферы», - заявил гендиректор ОЭЗ «Байкальская гавань» Максим Шарипов.По информации «Номер один», ООО «Космос Отель Групп» контролируется структурами российского олигарха Владимира Евтушенкова. Его основным активом является АФК «Система» (59,2%): которая владеет контрольным пакетом сотового оператора МТС, сетью клиник «Медси», леcопромышленной Segezha Group и интернет-магазином OZON (33%). На 2021 год Forbes оценивает состояние олигарха в 3,4 млрд долларов – это 41-е место в списке богатейших людей России.Фото: kremlin.ru