Tele2 дарит бонусы за рекомендацию друзьям

Клиенты могут приглашать друзей в сеть, а оператор начислит бонусы им и их знакомым





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил программу Tele2Friends. Клиенты компании могут приглашать друзей в сеть Tele2, а оператор начислит бонусы им и их знакомым за каждое успешное подключение.

Как сообщили в пресс-службе компании, программа Tele2Friends позволяет клиентам рекомендовать друзьям оператора и получать за это 200 рублей на счет мобильного телефона для оплаты услуг связи. Такую же сумму получит на мобильный счет и приглашенный друг. Для этого необходимо скопировать специальную ссылку в приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте tele2.ru, отправить ее другу любым удобным способом: в мессенджерах, социальных сетях или SMS.По ссылке приглашенный клиент попадет на страницу заказа SIM-карты, где сможет выбрать номер, тариф и удобный способ получения заказа: самовывозом из салона связи Tele2 или доставку курьером. В программе участвуют тарифы с ежемесячной абонентской платой. Tele2 пополнит счет на 200 бонусных рублей обоим участникам программы после того, как приглашенный друг дважды пополнит баланс. На момент зачисления вознаграждения SIM-карта должна быть активна, а баланс на счете – положительным.Чтобы сформировать персональную ссылку для приглашения в приложении «Мой Tele2», нужно нажать на иконку «Настройки» в правом верхнем углу на главном экране и выбрать пункт «Пригласить друзей в Tele2». В личном кабинете на сайте – во вкладке меню «Профиль» в пункте «Подключение к Tele2» нажать «Пригласить друзей».«Tele2 лидирует по показателю NPS на рынке – у компании наибольшая доля клиентов, готовых рекомендовать услуги оператора своему окружению. Программа Tele2Friends – удобный инструмент, чтобы воплотить рекомендации в жизнь. Люди выбирают Tele2 за надежную связь, качественный клиентский сервис и инновационные продукты, которые меняют стандарты отрасли», - сообщил директор по электронной коммерции Tele2 Михаил Голубев.Фото: предоставлено Tele2