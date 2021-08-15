На «Улан–Удэстальмост» требуется более 600 рабочих

До конца этого года заводу необходимо изготовить и отгрузить заказчикам 12 тысяч тонн металлоконструкций



Глава Бурятии Алексей Цыденов 15 августа с рабочим визитом посетил ООО «Улан–Удэстальмост». На сегодняшний день заводу, который является единственным в Сибири и на Дальнем Востоке крупным специализированным предприятием по производству металлических конструкций, требуются рабочие по разным специальностям, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- «Улан–Удэстальмост» сегодня обеспечено работой. И если не так давно стоял вопрос о сохранении завода и коллектива, то сейчас стоит вопрос о нехватке рабочих. Заказы сегодня есть, объем производства на заводе может увеличиться как минимум в три раза. Объемы дорожного, железнодорожного, промышленного строительства очень большие и востребованность в продукции завода – огромна. На предприятии работает порядка 600 человек и еще требуется более 600 человек. И зарплата здесь от 50 тысяч рублей, и условия для работы хорошие, - отметил Алексей Цыденов.



Как отметила генеральный директор ООО «Улан–Удэстальмост» Вера Лукашенок, до конца этого года заводу необходимо изготовить и отгрузить заказчикам 12 тысяч тонн металлоконструкций.



- Мы готовы увеличивать объемы производства, поэтому нам нужны сотрудники на долгосрочную перспективу. Сейчас в работе у нас находится третий мост через реку Уда, это порядка шести тысяч тонн основных и вспомогательных конструкций. В работе также находятся железнодорожные мосты для Дальнего Востока и другие заказы, - говорит Вера Лукашенок.



Предприятие в этом году уже отгрузило металлоконструкции на строительство хоккейного центра в Улан-Удэ. Недавно закончена отгрузка конструкций на автомобильный мост в Якутию через реку Аллах-Юнь, а также изготовлены металлоконструкции на временный мост через реку Переемная на автодороге «Байкал». Как отмечает руководство предприятия, в планах у завода заключение контрактов еще на изготовление 13 тысяч тонн металлоконструкций.



Для обеспечения кадрового потенциала завода Министерство образования и науки Бурятии готово организовать для завода бесплатную подготовку и переподготовку по требуемым рабочим специальностям. Заводу необходимы рабочие специальности: токари, сборщики металлоконструкций, газо-электросварщики, механики, технологи, инженера и другие специальности.



- По всем этим специальностям наши учреждения среднего профессионального образования подготовят специалистов. При этом программы обучения рассчитаны от 1,5 месяцев, а возрастных ограничений нет. Завод формирует потребность в требуемых рабочих специальностях, и мы с республиканским агентством занятости населения данный вопрос отработаем, - отметил Врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.



Кроме того, с начала июля этого года на заводе начато производство медицинского кислорода газообразного для нужд медицинских учреждений республики. В планах у предприятия – приобретение второй кислородной установки производительностью не менее 150 куб. м. в час. Отметим, что ООО «Улан–Удэстальмост» также имеет собственную угольную котельную, обеспечивающую теплом два жилых поселка: пос. Матросова и пос. Зеленый, где проживает более 5 тысяч человек.



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