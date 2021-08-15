Бурятия примет участие в стратегической сессии ДФО

Мероприятие пройдет в онлайн-формате



16 августа с 8 до 13 часов местного времени в онлайн-формате пройдет «Стратегическая сессия». Мероприятие проходит по поручению заместителя председателя правительства РФ – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева с участием всех регионов Дальневосточного федерального округа.



Трансляция мероприятия будет вестись из города Петропавловск-Камчатский. На сессии будут обсуждаться самые острые социально-экономические проблемы населения и пути их решения. В мероприятии участвуют представители органов власти, лидеры общественных мнений, представители ВУЗов и другие.



Подключаться к стратегической сессии участники от республики будут в конференц-зале центра «Мой бизнес». Модератором от Бурятии выступит общественный представитель АСИ в Республике Бурятия Надежда Аверина. В работе сессии принимают участие министр природных ресурсов и экологии Сергей Матвеев, руководитель Центра экспорта Республики Бурятия Руслан Гылыпкылов, генеральный директор ОЭЗ "Байкальская гавань" Максим Шарипов, директор Гарантийного фонда Бурятии Анастасия Волкова и многие другие.



Основная задача «Стратегической сессии» - разработать предложения, которые позволят добиться коренных изменений в уровне жизни людей на Дальнем Востоке. Разработанные предложения по итогам сессии будут переданы в аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО для их рассмотрения и включения в программу развития.



Событие пройдет очно с дистанционным подключением зрителей в формате открытой дискуссии. Среди участников известные российские политические деятели Ирина Яровая, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО и другие.



Трансляция сессии будет доступна



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

16 августа с 8 до 13 часов местного времени в онлайн-формате пройдет «Стратегическая сессия». Мероприятие проходит по поручению заместителя председателя правительства РФ – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева с участием всех регионов Дальневосточного федерального округа.Трансляция мероприятия будет вестись из города Петропавловск-Камчатский. На сессии будут обсуждаться самые острые социально-экономические проблемы населения и пути их решения. В мероприятии участвуют представители органов власти, лидеры общественных мнений, представители ВУЗов и другие.Подключаться к стратегической сессии участники от республики будут в конференц-зале центра «Мой бизнес». Модератором от Бурятии выступит общественный представитель АСИ в Республике Бурятия Надежда Аверина. В работе сессии принимают участие министр природных ресурсов и экологии Сергей Матвеев, руководитель Центра экспорта Республики Бурятия Руслан Гылыпкылов, генеральный директор ОЭЗ "Байкальская гавань" Максим Шарипов, директор Гарантийного фонда Бурятии Анастасия Волкова и многие другие.Основная задача «Стратегической сессии» - разработать предложения, которые позволят добиться коренных изменений в уровне жизни людей на Дальнем Востоке. Разработанные предложения по итогам сессии будут переданы в аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО для их рассмотрения и включения в программу развития.Событие пройдет очно с дистанционным подключением зрителей в формате открытой дискуссии. Среди участников известные российские политические деятели Ирина Яровая, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, Григорий Куранов, заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО и другие.Трансляция сессии будет доступна по ссылке и на сайте Буряад Унэн.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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