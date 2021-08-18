В новом парке Улан-Удэ мелькнула тень Андрея Самаринова

Осужденный экс-глава, возможно, причастен к проекту в столице Бурятии



Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение о выделении компании «ТАГ» земельного участка в 110-м микрорайоне Улан-Удэ. Земля выделяется в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство парка культуры и спорта «Юго-Западный» в Улан-Удэ». Кадастровый номер участка и его площадь в документе не указаны.

Отметим, ранее о планах по строительству нового парка в Улан-Удэ ни городские, ни республиканские власти ничего не сообщали.



Фирма «ТАГ», которая намерена реализовать проект, ничем не примечательна. Она была создана в ноябре 2019 года бизнесменом Арсаланом Томиргоновым, а через несколько месяцев перешла под контроль Натальи Самариной. Уставной капитал фирмы – 10 тысяч рублей.



Зато более известна другая фирма, соучредителями которой сейчас выступают Наталья Самарина и все тот же Арсалан Томиргонов. Это ООО «Бурятская строительная компания», которая до 2017 года носило название «Ока-лес». Одно время ее владельцами являлись известный бизнесмен, бывший депутат Хурала Ким Галсанов и другой не менее известный бизнесмен, экс-глава Тункинского района Андрей Самаринов. До 2018 года фирма выигрывала неплохие госконтракты, однако затем ее активность угасла.



Напомним, в январе 2020 года Ким Галсанов и Андрей Самаринов



В сентябре 2020 года Арбитражный суд Бурятии по иску Россельхозбанка признал Андрея Самаринова банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов сроком на полгода. В 2015 году банк выдал кредит ООО «Алтан» в размере 30 миллионов рублей, поручителем по которому выступил господин Самаринов. Фирма погасить кредит не смогла, после чего банкиры обратились за взысканием долга уже к поручителю.



Однако в апреле этого года производство по делу о банкротстве Самаринова



Фото: russianstock.ru Отметим, ранее о планах по строительству нового парка в Улан-Удэ ни городские, ни республиканские власти ничего не сообщали.Фирма «ТАГ», которая намерена реализовать проект, ничем не примечательна. Она была создана в ноябре 2019 года бизнесменом Арсаланом Томиргоновым, а через несколько месяцев перешла под контроль Натальи Самариной. Уставной капитал фирмы – 10 тысяч рублей.Зато более известна другая фирма, соучредителями которой сейчас выступают Наталья Самарина и все тот же Арсалан Томиргонов. Это ООО «Бурятская строительная компания», которая до 2017 года носило название «Ока-лес». Одно время ее владельцами являлись известный бизнесмен, бывший депутат Хурала Ким Галсанов и другой не менее известный бизнесмен, экс-глава Тункинского района Андрей Самаринов. До 2018 года фирма выигрывала неплохие госконтракты, однако затем ее активность угасла.Напомним, в январе 2020 года Ким Галсанов и Андрей Самаринов получили условные сроки : первый за мошенничество, второй - за злоупотребления полномочиями. К слову, у экс-главы Тункинского района к тому моменту уже была за плечами судимость за мошенничество. Однако реального срока Самаринову удалось избежать.В сентябре 2020 года Арбитражный суд Бурятии по иску Россельхозбанка признал Андрея Самаринова банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов сроком на полгода. В 2015 году банк выдал кредит ООО «Алтан» в размере 30 миллионов рублей, поручителем по которому выступил господин Самаринов. Фирма погасить кредит не смогла, после чего банкиры обратились за взысканием долга уже к поручителю.Однако в апреле этого года производство по делу о банкротстве Самаринова прекратили . Часть долгов погасил он сам, часть за него заплатил уже упомянутый Арсалан Томиргонов, а оставшиеся 7 миллионов рублей Самаринов пообещал выплатить банку до конца 2022 года.Фото: russianstock.ru

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