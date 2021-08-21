Банкротство предпринимателей Алажиновых приближается к распродаже имущества

Известные бизнесмены Бурятии все глубже «увязают» в банкротном деле



Они не смогли справиться с выплатой огромных кредитов, в свое время взяв их в банках для развития дела. В итоге их бизнес-империя, куда входит множество компаний, включая сеть магазинов «Надежда», рушится, и шансов на спасение почти нет.



Искреннее, неподдельное банкротство



Инициатором вопроса о банкротстве ИП Александр Алажинов стал «Россельхозбанк», подавший в суд заявление о признании его несостоятельным и включении в реестр требований кредиторов 258 млн рублей.



Банкиры напомнили также, что предприниматель не исполнил ранее вынесенное решение суда (от 2019 года) о взыскании почти 265 млн рублей. Сумму присудили взыскать с Алажинова и ряда фирм-поручителей солидарно.



На основании того, что Алажинов не погасил задолженность, в банке появилась идея провозгласить предпринимателя банкротом.



«Таким образом, задолженность Алажинова А. С. по основному долгу превышает 500 тыс. рублей и является просроченной более трех месяцев», - указал суд.



Первым этапом банкротства стала восстановительная процедура - реструктуризация долгов. Суд назначил предпринимателю финансового управляющего. Им стала арбитражный управляющий Анастасия Трускова. Это было осенью 2020 года.



С тех пор ситуация протекала не самым лучшим образом. Ну разве что не было выявлено признаков преднамеренного банкротства. И основания для запуска проверки наличия признаков фиктивного банкротства тоже отсутствовали.



Банкиры жалости не проявили



Недавно прошло первое собрание кредиторов, как отметили организаторы мероприятия: «для принятия ключевых решений о дальнейшей судьбе должника ИП Алажинов А. С.». Участвовали два главных кредитора – АО «Россельхозбанк» (основной долг почти 260 млн рублей) и ПАО «ВТБ Банк» (около 190 млн рублей).



Представитель ИП Алажинов предпринял попытку включить в повестку вопрос об отложении собрания, для того чтобы холдинг компаний, в который входит ИП, предоставил сведения о необходимых резервах для расчетов с кредиторами в рамках внешнего управления.



Собравшимся сообщили, что, помимо банкротящегося ИП, в холдинг входит ИП Алажинов М. А., ООО «ТД «Надежда», ООО «Важенка», ООО «ТДН Плюс», ООО «Коралл», ООО «Мясной Дом Бурятии» и ООО «Надежда». И что у холдинга есть возможность влиять на судьбу должника – подготовить план внешнего управления, финансового оздоровления.



Представитель должника не согласился с перспективой введения процедуры реализации имущества и просил дать возможность восстановить платежеспособность. Полагаем, что сцена была трогательной, но сердца посланцев банков не дрогнули. Навстречу Алажинову кредитные учреждения не пошли и единогласно отказались включать новый вопрос в повестку. Скорее всего, они поразмыслили и резонно решили: «А где холдинг был раньше?».



Какие успехи принес этап реструктуризации долгов предпринимателя? Да никаких. Анастасия Трускова заявила, что в ее адрес план реструктуризации не поступил ни от кредиторов, ни от должника. «Должник восстановить платежеспособность не может», - подытожила она.



А «судьбу» обрисовали такую… Анастасия Трускова предложила обратиться в суд с ходатайством о введении реализации имущества гражданина. В качестве того, кто будет продолжать вести эту историю, была предложена та же Анастасия Трускова. Переход на новый этап получил полную поддержку собравшихся кредиторов.



Тем временем реестр требований кредиторов к Александру Алажинову пополнялся новыми долгами.



Анастасия Трускова ведет активную работу по алажиновскому имуществу. Так, недавно она ходатайствовала, чтобы суд обязал Управление ГИБДД МВД по Бурятии выдать ей сведения о реализации Алажиновым за несколько лет до начала банкротства машин, их новых владельцах и т. д. Отдельно выделены почему-то договоры купли-продажи по Lexus 2015 года выпуска и Toyota Tundra 2008 года выпуска. Суд ее поддержал.



Первый пошел, второй пошел…



С иском о банкротстве другого представителя бизнес-семейства Алажиновых – Михаила - пошел тот же «Россельхозбанк». Данное дело – это «близнец» дела Александра. Займы, проигранный суд, огромные долги, аналогичный порядок банкротства.



Стоило начаться банкротству, как на его будоражащий запах сбежались другие кредиторы. Среди них как прямые, так и те, у кого Михаил Алажинов числился в качестве поручителя.



Так, Банк ВТБ заявил о его долгах по договорам поручительства по займам разных фирм холдинга, упомянутого ранее, на сумму почти 212 млн рублей. Сумма была включена в реестр требований кредиторов. По Михаилу Алажинову также недавно состоялось первое собрание кредиторов. Пришли два банка - держатели долгов на 422,5 млн рублей. Они обладали 99,27% голосов.



Управляющий Анастасия Трускова становится для Алажиновых некой «роковой женщиной». Ведь суд назначил ее заниматься банкротством не только Александра Алажинова, но и Михаила.



Собрание по Михаилу стало каким-то дежавю. Представитель должника опять попросил отложить собрание, чтобы холдинг, куда входит ИП, мог предоставить информацию о резервах для расчетов с кредиторами. Ему отказали.



Вновь оказалось, что план реструктуризации долгов гражданина ни от кого не поступил, а затем собравшиеся решили выйти на суд с предложением запустить реализацию имущества должника. Для продолжения банкротства суду вновь предложили утвердить г-жу Трускову.



Сегодня вокруг первого собрания кредиторов ИП Михаил Алажинов вспыхнуло противостояние. Как только оно прошло, должник и ряд вовлеченных фирм потребовали признать принятые решения недействительными. Вскоре начнется рассмотрение их иска.



Схватка за имущество



Положение истории вокруг имущества ИП Михаил Алажинов, ИП Александр Алажинов, ООО «Надежда» и других фирм холдинга выглядит напряженным. Существующее решение суда открыло дорогу к тому, что у имущества может поменяться собственник – как уже было упомянуто в начале материала, в 2019 году Михаил Алажинов и Ко проиграли важный процесс на сумму почти 265 млн рублей.



«Россельхозбанк» тогда вчинил им всем иск о взыскании солидарно суммы, а также об обращении взыскания на имущество. В том деле основным заемщиком был Михаил Алажинов, а остальные – поручители. К примеру, ООО «Важенка» передало в залог банку здание колбасного цеха и земельный участок в Улан-Удэ, занимаемый им. ООО «Надежда» заложило ряд нежилых помещений и участок в Улан-Удэ. Другие фирмы тоже заложили свои объекты.



ИП Михаил Алажинов заложил банку свои транспортные средства, оборудование. В зале суда потом говорилось, что договоры залога подписаны не им, а другим лицом с подражанием подписи. Потребовали почерковедческую экспертизу. Но бурятская Фемида, указав на имеющийся массив документов, отказала и назвала попытку назначить экспертизу затягиванием процесса. Заявления о фальсификации провозгласили необоснованными.



В итоге постановили взыскать деньги и обратить взыскание на имущество (путем продажи с публичных торгов).



Среди этого добра - здания, помещения (в том числе магазины), земля под объектами плюс кое-что поменьше: пельменные автоматы, машина для мойки и чистки корнеплодов FLOTTWERK (с корундовой системой для очистки лука), морозильные камеры шоковой заморозки, планетарный миксер, морские контейнеры, способные поддерживать внутри температуру от плюс 25 до минус 30 градусов, жатки, дробилка, тестомес и прочее оборудование для производства хлеба, грузовые рефрижераторы, зерноуборочные комбайны, тракторы, ряд грузовиков, автобус и множество другого.



Решение было обжаловано в апелляционной инстанции, но устояло и вступило в силу, открыв дорогу последующим событиям. Над нажитым добром не просто сгустились юридические тучи, а уже бьют судебные молнии. Сомневаемся, что предприниматели Алажиновы, а также фирмы из холдинга выйдут из ситуации без потерь. Кредиторы взяли их в очень крепкую «осаду».



Петр Санжиев, «Номер один».

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