Необходимость нового моста через Селенгу в Улан-Удэ обоснуют иркутяне

ТЭО проекта должны разработать уже до конца этого года





ГКУ «Бурятрегионавтодор» и иркутское АО «Многопрофильная компания «Индор» подписали контракт на разработку технико-экономического обоснования объекта «Строительство моста через р. Селенга в Улан-Удэ». Стоимость работ составит 17 млн рублей, что на 35% ниже стартовой цены торгов (более 26 млн рублей). ТЭО проекта должно быть разработано уже до конца этого года.







Отметим, после проведения торгов один из его участников обратился с жалобой в УФАС Бурятии. В ней он указал, что компания, предложившая наименьшую цену исполнения контракта и ставшая победителем, не должна была участвовать в торгах из-за несоответствия ее заявки требованиям заказчика.



Однако УФАС подтвердило законность допуска АО «МК «Индор» к аукциону.



«В заявке победителя имеются все необходимые документы, в том числе выписка из реестра членов саморегулируемой организации и копия контракта, подтверждающего наличие опыта выполнения аналогичных работ», - сообщили в ведомстве.

