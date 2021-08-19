Необходимость нового моста через Селенгу в Улан-Удэ обоснуют иркутяне

ТЭО проекта должны разработать уже до конца этого года
ГКУ «Бурятрегионавтодор» и иркутское АО «Многопрофильная компания «Индор» подписали контракт на разработку технико-экономического обоснования объекта «Строительство моста через р. Селенга в Улан-Удэ». Стоимость работ составит 17 млн рублей, что на 35% ниже стартовой цены торгов (более 26 млн рублей). ТЭО проекта должно быть разработано уже до конца этого года.
Отметим, после проведения торгов один из его участников обратился с жалобой в УФАС Бурятии. В ней он указал, что компания, предложившая наименьшую цену исполнения контракта и ставшая победителем, не должна была участвовать в торгах из-за несоответствия ее заявки требованиям заказчика.
Однако УФАС подтвердило законность допуска АО «МК «Индор» к аукциону.
«В заявке победителя имеются все необходимые документы, в том числе выписка из реестра членов саморегулируемой организации и копия контракта, подтверждающего наличие опыта выполнения аналогичных работ», - сообщили в ведомстве.
Однако УФАС подтвердило законность допуска АО «МК «Индор» к аукциону.
«В заявке победителя имеются все необходимые документы, в том числе выписка из реестра членов саморегулируемой организации и копия контракта, подтверждающего наличие опыта выполнения аналогичных работ», - сообщили в ведомстве.
Согласно контракту, подрядчик должен разработать возможные варианты планировочных и конструктивных решений проектируемого объекта, провести сравнение вариантов и осуществить выбор рекомендуемого из них. Также определить для рекомендуемого варианта основные технико-экономические показатели, укрупненные объемы работ, стоимость и продолжительность строительства. Предусмотреть оценку сравнительной эффективности вариантов проектных решений.
Кроме того, иркутянам предстоит оценить сравнительную социально-экономическую и коммерческую эффективность каждого варианта (в том числе с учетом возможности размещения на предоставляемых земельных участках коммерческих объектов), а также выполнить другие стандартные работы, предусмотренные при разработке ТЭО.
Напомним, в марте этого года Минтранс Бурятии озвучил несколько возможных вариантов трассировки моста. Первый - от транспортной развязки федеральной дороги «Байкал» ведущий на аэропорт. Второй - от транспортной развязки федеральной дороги ведущий на Иркутск и третий - от транспортной развязки «Бегущая лань». Относительно конца трассы моста тоже рассматривались три варианта: транспортная развязка моста через реку Уда, транспортная развязка Терешковой–Трубачеева и перекресток Бабушкина-Терешкова.
«Мы обсудили с коллегами из республиканского министерства транспорта варианты трассировки моста. Наше предложение – объединить переправу с развязками: со стороны Левобережья (мост «Бегущая лань») и до Октябрьского района (развязка на Терешковой-Трубачеева). Такое расположение позволит новому мосту работать в полную силу. Он освободит самые загруженные участки дорог города. Сегодня нагрузка на улицы Иволгинская и Бабушкина более 30 тысяч машин в сутки на каждую, при средних по городу двух тысячах», - высказался тогда мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов на своей пресс-конференции прокомментировал планируемое строительство нового моста через Селенгу. «Шансы есть. К разработке ТЭО мы приступили тоже не на пустом месте, а по итогам определенной работы. Делать дорогое ТЭО для того, чтобы потом положить на полку и забыть – мы этого делать не будем. Шансы есть, и они достаточно хорошие, но решение за правительством РФ», - поделился информацией с прессой Алексей Цыденов.
При этом он признался, что пока не может назвать стоимость нового моста, но этот мост обойдется гораздо дороже третьего моста через Уду, строительство которого уже началось и который оценивается в 7,5 миллиарда рублей. Дело в том, что в случае строительства нового моста через Селенгу потребуется расселение людей в районе села Поселья, а также придется обходить городской водозабор на острове.
Фото: «Номер один»
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