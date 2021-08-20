Клиенты Tele2 в Бурятии выбирают тарифы для интернета

Объем трафика в сети Tele2 в республике вырос на 44%





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал, какие тарифы выбирали его новые клиенты в Бурятии в первом полугодии 2021 года: самыми востребованными оказались пакетные тарифные планы с большим количеством включенных гигабайтов.

Исследование компании показало, что новые абоненты чаще останавливались на тарифах с большим пакетом интернет-трафика на фоне постоянного роста его потребления. По сравнению с первым полугодием 2020 года объем трафика в сети Tele2 в Бурятии вырос на 44%.Самым востребованным в регионе стали тарифные планы «Мой онлайн+» и «Мой онлайн». Также жители республики все чаще подключают кинотариф «Везде онлайн». Теперь в него входит не только подписка на сервис Wink, но и бесплатный доступ к контенту Disney.«Вектор предпочтений наших новых клиентов лишь подтверждает общий тренд: в условиях пандемии значительная часть жизни перешла в онлайн-пространство. Сейчас интернетом пользуются все – от мала до велика. И фокусируясь на потребностях людей, мы постоянно расширяем наполнение тарифных планов и стараемся предложить максимум возможностей по оптимальной цене. Наши клиенты могут делиться гигабайтами с другими абонентами Tele2 по всей стране, продавать и покупать их на «Маркете Tele2», сколько угодно долго копить остатки пакета или менять неиспользованные минуты на фильмы от нашего партнера – онлайн- кинотеатра Wink. «Стоимость» фильма в минутах равна его длительности. То есть для просмотра мультфильма «Душа» длительностью 1 час 46 минут, который стал одним из хитов июля среди пользователей онлайн-кинотеатров, из пакета или накоплений спишут 106 минут. Всего на выбор предлагается более 4000 кинохитов. И это лишь самые популярные сервисы на базе мобильного интернета, на самом деле, как вы понимаете, их гораздо больше», - рассказала коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Мария Лыкова.Фото: предоставлено Tele2