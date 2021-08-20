Бурятия получит бюджетный кредит для реализации инфраструктурных проектов

Их перечень сейчас готовится





До 1 октября правительство Бурятии направит заявку в федеральный центр для получения кредита на реализацию инфраструктурных проектов в регионе. Данное поручение было озвучено президентом России Владимиром Путиным на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов России ускорить предоставление заявок на получение бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, - говорится в перечне поручений главы государства.Как сообщили в Минстрое Бурятии, после одобрения перечня готовых к реализации инфраструктурных проектов, правительство РФ планирует выделить региону бюджетный кредит в размере 2,9 млрд рублей. Кредит регион получит на 15 лет под 3 процента годовых. Включить в данный перечень планируется такие объекты, как тепловые сети, сети электроснабжения, водоснабжения, очистные и котельные. После одобрения этого перечня на трехсторонней комиссии будет принято решение о выделении республике средств инфраструктурного кредита.- Сейчас ведется отбор проектов и составление перечня мероприятий. Такие новые инструменты, как бюджетные кредиты, предложенные правительством России, дадут дополнительную возможность в развитии инфраструктурной отрасли региона, - рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.Напомним, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому регионы получат льготные бюджетные займы для совершенствования инфраструктуры, а именно, на улучшение территорий, строительство, а также реконструкцию социально значимых объектов. Общая сумма для распределения ‑ 500 млрд рублей, средства предоставляются по 3% ставке сроком до 15 лет.Инструменты, которые власти России разработали для развития инфраструктуры в регионах, а именно специальные кредиты и облигации, помогут решить накопившиеся проблемы и навести порядок в этой сфере.- По инициативе главы государства мы ввели новые инструменты развития регионов. Это то, о чем мы говорили, - инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации, - отметил Михаил Мишустин.Об этом он заявил во время рабочей поездки в Хабаровский край, где он с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым посетил ряд объектов строительства.Фото: пресс-служба правительства Бурятии