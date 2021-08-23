У-УАЗ впервые представил модернизированный легкий вертолет Ка-226Т

Это первый вертолет предприятия, вся конструкторская документация на который сделана в электронном виде



Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (Ростех) представил на статической экспозиции международного военно-технического форума «Армия-2021» в парке «Патриот» образец новейшей модификации легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т, который осенью этого года приступит к летным испытаниям, сообщили в пресс-службе предприятия.



Серийное производство модернизированного вертолета Ка-226Т планируется начать в 2022 году на Улан-Удэнском авиационном заводе в тесной кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием.



«Для У-УАЗ это первый вертолет, конструкторская документация на который в полном объеме была сделана в электронном виде. Это позволило сократить сроки изготовления оснастки, существенно улучшить качество, точность благодаря исключению ошибок двухмерного проектирования. Использование трехмерных моделей значительно облегчило задачу сборки агрегатов, сделанных на разных предприятиях. Мы получили новый вертолет, разработанный в соответствии с требованиями RFP-2018», – отмечает управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов.



Модернизированный Ка-226Т значительно отличается от предыдущих моделей семейства Ка-226. Вертолет имеет новую конструкцию планера с существенно улучшенной аэродинамикой. Фюзеляж изготовлен с применением современных облегченных материалов, модернизирована система управления и электрическая система вертолета, установлена ударопрочная авариестойкая топливная система, соответствующая повышенным требованиям безопасности. При этом увеличен объем топливных баков с обеспечением централизованной заправкой топливом. Также вертолет оснащен новым комплексом пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования.



Одной из ключевых особенностей обновленного вертолета Ка-226Т является идеальная приспособленность для выполнения полетов в высокогорье, проект модернизации получил рабочее название «Альпинист» (Climber). Машину отличает низкий уровень вибрации, легкость и простота управления, возможность взлета и посадки на площадки минимальных размеров, в том числе в условиях городской инфраструктуры, высокая точность висения даже при работе с грузом на внешней подвеске, безопасность посадки пассажиров при работающих винтах.



По сравнению с предыдущими моделями обновленный Ка-226Т будет иметь улучшенные летно-технические характеристики. В частности, будет увеличена скорость полета, снижен вес пустого вертолета, повышена дальность применения, машина сможет применяться на высотах до 6500 метров. Вертолет опционально может быть оснащен кислородным оборудованием, баллонетами, системой кондиционирования и обогрева воздуха, планируется сертификация для перевозки пассажиров.



Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.



Фото: У-УАЗ







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