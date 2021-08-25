Лаборатория Тимлюйского цементного завода тестирует новое оборудование

Оно позволит обеспечить строгий контроль качества продукции





В 2021 году ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») получит лабораторное оборудование на сумму свыше 1 млн рублей. Часть приборов уже поступила на предприятие, сообщает пресс-служба компании.

Так, физико-механический отдел цеха «Лаборатория и ОТК» тестирует ПСХ-12 – современный компьютерный прибор для определения удельной поверхности цементов. Все измерения и расчеты автоматизированы. Лаборанту нужно только в зависимости от плотности материала засыпать нужное количество анализируемого вещества в кювету.Также в отдел поступила пропарочная камера КУП-1 для тепловлажностной обработки цементных образцов. С ее помощью обеспечивается необходимый температурно-влажностный режим пропарки образцов при определении прочности цемента после пропаривания. В лаборатории уже имеется аналогичная камера, но в период интенсивной отгрузки продукции ее одной становится недостаточно для проведения испытаний проб.Аналитический отдел «Лаборатории и ОТК» получил вибрационный истиратель для механического измельчения хрупких материалов различной прочности и твердости до мелкодисперсного состояния. Прибор, используемый ранее, вышел из строя, поэтому было принято решение заказать новый. Кроме того, специалисты отдела ждут поступления шейкера для подготовки смесей для сплавления, а также усреднения проб сырьевой смеси и материалов.«Цех «Лаборатория и ОТК» обеспечивает строгий контроль качества продукции «ТимлюйЦемента», поэтому так важно поддерживать высокий уровень оснащенности подразделения. Холдинг «Сибирский цемент» регулярно выделяет средства для обновления лабораторного оборудования предприятия. Так, в конце 2019 года аналитический отдел был укомплектован рентгенофлуоресцентным анализатором, предназначенным для определения химического анализа материалов цементного производства, – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко. – Полученное в 2021 году оборудование сможет существенно облегчить труд лаборантов и ускорить процесс проведения испытаний. Использование современных приборов в аттестованной лаборатории позволяет Тимлюйскому цементному заводу сохранять стабильно высокое качество продукции и оправдывать ожидания самых взыскательных потребителей».Фото: «ТимлюйЦемент»