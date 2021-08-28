Россияне не хотят работать с родственниками

При этом к совместной работе с лучшими друзьями отношение заметно лояльнее





Большинство россиян не хотели бы ни работать в подчинении, ни быть начальником у членов своей семьи, да, и работать с родственниками в одной компании желающих мало, сообщает сервис



Работать в одной компании с лучшим другом или подругой хотели бы 56% россиян. «Почему бы и нет, я отлично знаю, что мой друг - отличный специалист», — объясняют респонденты. Решать рабочие задачи вместе со своей второй половиной готовы лишь 30%. Противники этой идеи считают, что личные отношения между супругами могут мешать работе, а общая работа, в свою очередь, может осложнять личные отношения.



Желающие трудиться бок о бок с отцом и матерью встречаются еще реже - на это согласны 28% и 21% соответственно. «Мы представители разных поколений, и не всегда хорошо понимаем друг друга», - комментируют те, кто не согласен работать с родителями. При этом мужчины чаще женщин готовы покорять карьерные вершины вместе с лучшим другом и супругой, а женщины - со своей матерью.



Однако работать вместе с близкими, и быть их подчиненным - это разные истории. Быть подчиненным у лучшего друга или подруги готов 41% опрошенных, у отца - 38%, у своей второй половины и у матери - по 27%. Мужчины чаще женщин согласны выполнять поручения друга, а женщины чаще мужчин не против быть в подчинении у матери.



Представив себя на руководящей должности, 46% россиян заявили о готовности взять в подчиненные своего лучшего друга или подругу. Ставить задачи отцу согласны 29%, своей второй половине — 27%. Давать поручения матери согласился бы только каждый четвертый. Мужчины чаще женщин согласны стать начальником у жены и друга, а женщины чаще мужчин — у своей мамы.



Фото: pixabay.com

Большинство россиян не хотели бы ни работать в подчинении, ни быть начальником у членов своей семьи, да, и работать с родственниками в одной компании желающих мало, сообщает сервис SuperJob . При этом к совместной работе с лучшими друзьями россияне относятся заметно лояльнее. В опросе работы SuperJob приняли участие 4800 представителей экономически активного населения из всех округов страны.Работать в одной компании с лучшим другом или подругой хотели бы 56% россиян. «Почему бы и нет, я отлично знаю, что мой друг - отличный специалист», — объясняют респонденты. Решать рабочие задачи вместе со своей второй половиной готовы лишь 30%. Противники этой идеи считают, что личные отношения между супругами могут мешать работе, а общая работа, в свою очередь, может осложнять личные отношения.Желающие трудиться бок о бок с отцом и матерью встречаются еще реже - на это согласны 28% и 21% соответственно. «Мы представители разных поколений, и не всегда хорошо понимаем друг друга», - комментируют те, кто не согласен работать с родителями. При этом мужчины чаще женщин готовы покорять карьерные вершины вместе с лучшим другом и супругой, а женщины - со своей матерью.Однако работать вместе с близкими, и быть их подчиненным - это разные истории. Быть подчиненным у лучшего друга или подруги готов 41% опрошенных, у отца - 38%, у своей второй половины и у матери - по 27%. Мужчины чаще женщин согласны выполнять поручения друга, а женщины чаще мужчин не против быть в подчинении у матери.Представив себя на руководящей должности, 46% россиян заявили о готовности взять в подчиненные своего лучшего друга или подругу. Ставить задачи отцу согласны 29%, своей второй половине — 27%. Давать поручения матери согласился бы только каждый четвертый. Мужчины чаще женщин согласны стать начальником у жены и друга, а женщины чаще мужчин — у своей мамы.Фото: pixabay.com

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