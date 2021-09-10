На ТГК-14, возможно, нашелся покупатель

Активом интересуется «угольный» олигарх Андрей Мельниченко





РЖД и НПФ «Благосостояние» ведут переговоры о продаже своего пакета акций ТГК-14 с компанией СУЭК Андрея Мельниченко, сообщает издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники на энергорынке. По словам одного из них, другого претендента на актив, который РЖД пытается продать не первый год, пока нет и стороны близки к достижению твердых договоренностей.

Официально в РЖД и НПФ ход продажи не комментируют. В СУЭК за запрос издания не ответили. По информации источника, сбор предложений от потенциальных участников завершается 10 сентября, будут ли среди них структуры СУЭК, пока неизвестно.Напомним, РЖД уже давно пытается избавиться от актива, который стал для них непрофильным. Однако желающих купить ТГК-14 пока не появилось.Старший аналитик Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников напоминает, что СУЭК последовательно консолидирует угольную генерацию. Так, компания уже приобрела Рефтинскую ГРЭС, Красноярскую ГРЭС-2, Приморскую ГРЭС, а четыре года назад купила несколько станций, входивших в СИБЭКО.Станции ТГК-14 как раз угольные. В 2020 году компания, согласно ее отчету, потребила 3,3 млн тонн угля на 4,3 млрд рублей.В объединении добычи угля и генерации есть синергия, которая, в частности, состоит в гарантированном внутреннем спросе на уголь и даже его увеличении, говорит господин Мельников. Так, на Рефтинской ГРЭС СУЭК уже начала эксперименты по переводу ее на кузбасские угли вместо проектных экибастузских из Казахстана. Этот путь уже пройден на станциях Новосибирска. Что касается высокой углеродоемкости электроэнергии, то пока этот фактор не оказывает серьезного негативного влияния, поскольку введение платы за выбросы СО2 в регионах присутствия СУЭК не обсуждается, а уголь часто — безальтернативное топливо.49-летний олигарх Андрей Мельниченко занял 8-ю строчку в рейтинге богатейших людей России 2021 года, составленном журналом Forbs. Его состояние издание оценило в почти 18 млрд долларов. Его основными активами являются компании «Еврохим» и СУЭК, в которую, в частности, входит Тугнуйский угольный разрез в Бурятии.Фото: «Номер один»