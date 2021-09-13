Рудник Ирокинда завершил программу восстановления водных биоресурсов Байкала

В ее рамках в озеро выпущено более 9 тысяч мальков осетра





Золотодобывающий рудник Ирокинда, входящий в состав международной компании Nordgold, в соответствии с политикой в сфере охраны окружающей среды, а также заявлением об обязательствах о сохранении биоразнообразия, в этом году завершил программу восстановления водных биоресурсов озера Байкал. В ее рамках в озеро с впадающими в него реками и их притоками ежегодно на протяжении последних 6 лет выпускалась искусственно выращенная молодь сибирского осетра.

«Мы стараемся сохранить природное равновесие, стремимся совершенствовать наши производственные процессы с тем, чтобы минимизировать негативное воздействие на естественные экосистемы. Мы также постоянно реализуем мероприятия, направленные на восстановление и сохранение природных ресурсов. Наша природоохранная программа по искусственному воспроизводству биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения является ярким примером проводимой нами работы», - сказал исполнительный директор рудника Ирокинда Антон Исаков.





В рамках данной компенсационной экологической программы, утвержденной Ангаро-Байкальским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, рудник Ирокинда выпустил более 9 тысяч мальков осетра на сумму около 700 тысяч рублей.Мальков выращивали специалисты Селенгинского экспериментального рыбного завода, который занимается воспроизводством осетровых более 30 лет. Молодь получена от ремонто-маточного стада (группы половозрелых рыб, используемых в аквакультуре для искусственного разведения). Молодь росла в основном на естественных кормах с добавлением искусственных. Мальки выпускались в свою естественную среду обитания после достижения идеального размера и веса. Средний вес особи составлял 1,6 граммов.Рудник Ирокинда расположен в Муйском районе Бурятии. На нём добывают золотосодержащую руду подземным способом. На предприятии работает более 800 человек.Фото: предоставлено рудником Ирокинда