«Сибирский цемент» помог каменской школе

В учебном заведении капитально отремонтированы потолки





Холдинг «Сибирский цемент» оказал благотворительную поддержку Каменской среднеобразовательной школе №2. По решению руководителей компания ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») направила учреждению 465 тысяч рублей на капитальный ремонт потолков.

Как сообщили в пресс-службе компании, здание учебного заведения, рассчитанное максимум на 352 ученика, было построено в 1952 году. За 69 лет нагрузка на него значительно возросла. Так, в сентябре 2021-го общее количество учащихся составило уже 610 человек. В связи с повышением факторов износа состояние объекта постепенно ухудшается, несмотря на то, что в школе регулярно проводятся ремонтные работы. В частности, в 2019 году специалисты поменяли полы на первом этаже и частично обновили потолки.В то же время ООО «Литстройпроект» провело инженерное обследование технического состояния здания школы. По итогам проверки объект признан ограниченно работоспособным. Сотрудники компании разработали проектно-сметную документацию, предусматривающую ремонт кровли, дверей, лестниц, потолка, отмостки, перекрытия и полов, а также ремонт туалетов, системы электроснабжения, замену пожарной сигнализации. Проведение капитального ремонта МАОУ «Каменская СОШ № 2» запланировано на 2022 год в рамках соответствующей президентской программы.Однако для того, чтобы дети смогли приступить к обучению с сентября 2021 года, необходимо было срочно выполнить капитальный ремонт потолков на сумму 465 тысяч рублей.«На сегодняшний день благодаря финансовой помощи «ТимлюйЦемента» данные работы завершены. Дети отправились в школу, как и положено, в День знаний, – констатировал глава Кабанского района Алексей Сокольников. – Выражаем признательность компании «Сибирский цемент» за регулярную поддержку наших социальных учреждений. Это неоценимый вклад в развитие района и улучшение качества жизни граждан».Как отметили в компании, холдинг содействует развитию регионов присутствия на постоянной основе. В частности, в 2019-2020 годах при финансовой помощи «Сибирского цемента» произведен капитальный ремонт кровли и зрительного зала Каменского дома детского творчества. Компания спонсирует участие воспитанников детских учреждений в различных творческих конкурсах и фестивалях, а также поддерживает социальные проекты, в том числе выделяет цементную продукцию на благотворительные цели.Фото: «ТимлюйЦемент»