Tele2 поддержала соревнования Кубка России Extreme Enduro в Бурятии

Компания регулярно поддерживает активные виды спорта





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выступил партнером соревнований Extreme Enduro на мотоциклах. Кубок России с 11 по 13 сентября впервые прошел в Бурятии.

Площадкой для проведения всероссийских соревнований по эндуро стали Шаманские горы в Иволгинском районе. В зрелищных состязаниях приняли участие 123 сильнейших спортсмена из 23 регионов страны. Соревнования стартовали с квалификационных заездов. Основными же этапами стали старты в двух дисциплинах: «Extreme» и «Adventure».Для зачетного этапа соревнований в классе «Extreme» организаторы подготовили специальную трассу протяженностью 30 километров. В результате лучшим в этой дисциплине стал гонщик из Саратова Данила Черняев. Он финишировал через 2 часа 36 минут после старта. В классе «Adventure» победил Илья Шпажников из Владивостока.Как сообщили в пресс-службе компании, Tele2 регулярно поддерживает активные виды спорта. Уже второй год подряд оператор организует Urban Battle в разных городах России. В проекте нет ограничения по дисциплинам — участник может быть скейтером, фрираннером, bmx-ером, роллером или кататься на трюковом самокате. Также на протяжении нескольких лет компания является партнером зимнего фестиваля экстремальных видов спорта Rosafest на горном курорте Роза Хутор.«В рамках наших «других правил» мы стремимся быть на одной «волне» с клиентами и предлагаем не только полезные услуги, но и принимаем самое активное участие в организации и поддержке различных мероприятий. Сегодня мы впервые выступили партнером соревнований по эндуро. Скорость – это то, что объединяет нас, как оператора мобильной связи, и участников экстремальных соревнований Extreme Enduro. Мы очень рады, что в этом году Кубок России прошел в Бурятии. Многие спортсмены, в том числе из нашей республики, смогли показать свое мастерство и вдохновить любителей активного отдыха на новые достижения», - сказал директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.«Для самого зрелищного этапа «Extreme» был подготовлен маршрут по пересеченной местности в Шаманских горах. Основной интерес для гонщика представляет именно сложный рельеф, поэтому место было выбрано не случайно: каменистые спуски и затяжные подъемы, искусственно добавленные препятствия позволяли испытать спортсменов на прочность и выносливость. Мы подошли к организации со всей ответственностью. Выражаем признательность нашим партнерам, компании Tele2, которые помогли с проведением такого статусного мероприятия. Для нас и наших спортсменов это важное событие», - отметил организатор соревнований Extreme Enduro Александр Кононенко.Фото: предоставлено Tele2