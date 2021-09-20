В Бурятии зарегистрировано более 15 тысяч самозанятых

Наиболее популярные виды деятельности - информационные и парикмахерские услуги



В Бурятии число зарегистрированных самозанятых достигло 15 081 человек. Среди муниципальных районов наиболее активно регистрируются в Иволгинском, Заиграевском, Кабанском, Селенгинском, Кяхтинском районах и г. Северобайкальск, а наиболее популярные виды деятельности - информационные и парикмахерские услуги, сообщили в пресс-службе Минэкономики Бурятии.



"Самозанятость позволяет легально вести бизнес, получать подтвержденный доход, открыто рекламировать свое дело, не боясь штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность. Ее можно легко оформить в личном кабинете "Мой налог" и совмещать с основной работой", - говорится в сообщении министерства.



Для самозанятых действуют различные меры поддержки. Одна из таких мер позволяет возместить самозанятым республики недополученные доходы в связи с ограничением ведения деятельности с 27 июня по 11 июля.



"Прямая финансовая поддержка доступна до 15 октября. Заявки принимаются в центре "Мой Бизнес", по почте заказным письмом, либо через законного представителя, а также в электронном виде через личный кабинет на едином информационном портале "Работающая Бурятия", - добавили в пресс-службе ведомства.



Фото: pixabay.com



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