«ЭкоАльянс» призвал клиентов-юрлиц выйти на связь

Из-за сбоя они получили рассылку с неверными суммами





Сбой в компьютерной системе «ЭкоАльянса» привел к рассылке клиентам информации об их задолженности, размер которой во многих случаях не соответствует действительности. Это коснулось клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Директор регоператора Бурятии Дмитрий Дружинин сегодня признал наличие проблемы и призвал данных клиентов как можно скорее вступить в контакт с компанией для внесения ясности и урегулирования ситуации.Как пояснил директор, речь идет об уведомлениях, счетах, претензиях, которые были разосланы «ЭкоАльянсом» по электронной почте. «Не везде корректно произведены начисления. Мы официально заявляем, что просим не обращать внимания на указанные в этих документах суммы», - сказал Дмитрий Дружинин и отметил, что с предпринимателями началась обоюдная работа по уточнению.Поняв, что произошло, компания сделала еще одну рассылку с разъяснениями и своими контактными данными. Директор заверил, что с каждым юрлицом, ИП будет проведена индивидуальная работа.Как принято при цивилизованном ведении бизнеса, он приносит извинения за предоставленные неудобства.Промашку, как все знают, может совершить кто угодно. Например, в мировом автопроме крупнейшие автопроизводители регулярно отзывают партии машин из-за неожиданно обнаруженных недоработок.Волноваться и паниковать не надо. Следует просто уточнить.Говоря о положении в «ЭкоАльянсе», Дмитрий Дружинин сказал, что в ходе предвыборной кампании, которая проходила в республике в последнее время, в адрес регоператора было высказано немало критики.«Была и обоснованная критика», - признал он.Существующие нарекания директор регоператора объяснил тем, что компания еще не до конца вышла на безубыточный уровень, решение накопившихся проблем продолжается, есть финансовые затруднения.Однако налицо заметные положительные сдвиги. Расскажем о некоторых.Сегодня «ЭкоАльянс» имеет договоры примерно с 6 тыс. юрлиц и ИП республики.Но после заключения договора с одной крупной российской компанией, регоператор получил базу данных из еще примерно 12 тыс. бурятских юрлиц и ИП.Сейчас компания анализирует положение по ним, разделяя массив на две группы: с кем требуется заключить договор на вывоз отходов, а с кем нет. Что означает последнее? Разве может быть в Бурятии юрлицо или ИП, которому не надо подписывать договор с «ЭкоАльянсом» по поводу мусора?«Да, такое может быть. Предприниматели могут быть арендаторами помещений в каком-то здании. А договоры аренды могут содержать пункт, что стоимость вывоза ТКО входит в размер арендной платы. То есть договор на вывоз мусора должен подписывать собственник здания, а не предприниматели-арендаторы. Чтобы уточнить этот момент мы просим проинформировать нас, показать договор аренды, и вопрос будет закрыт... Думаю, что большая часть из этих 12 тыс. юрлиц и ИП являются именно арендаторами, у которых в договорах аренды есть указанный пункт», - пояснил директор «ЭкоАльянса».Собственников зданий, офисных центров и т. д. также просят провести сверку по поводу параметров объекта, чтобы начисления производились корректно.Когда регоператор проработает полученный массив из 12 тыс. фирм, заключит договоры на вывоз ТКО, выручка, наверное, заметно вырастет.Свой результат приносит работа по взысканию дебиторской задолженности, которая усилена. Штат юристов тоже расширен. «Дебиторка» составляет около 600 млн. рублей. Неослабное внимание уделяется собираемости текущих платежей с широкого круга клиентов (в т. ч. с населения).Общие сборы планируют довести до 85-90 млн. рублей в месяц, что станет фактически точкой экономической безубыточности для регоператора, которую «ЭкоАльянс» годами хотел достичь. За 8 месяцев 2021 г. регоператор собрал на 104 млн. рублей больше, чем за аналогичный период 2020 г.Улучшение видно по многим направлениям.Допустим, важен такой положительный момент. Резко улучшились финансово-экономические показатели мусоросортировочной станции, расположенной за «сотыми» кварталами г. Улан-Удэ. «По итогам августа убыток составил 200 тыс. рублей. В январе он был 1,7 млн. рублей. Планируем, что скоро станция выйдет на безубыточный уровень, для этого есть все предпосылки», - отметил директор компании.После того, как стабилизируется работа одной станции, «ЭкоАльянс» обязательно возьмется за другую, которая вдвое больше. В итоге, обе станции в г. Улан-Удэ должны нормально работать - это принципиальная позиция руководства регоператора.«План, по которому мы движемся с начала года, реализуется», - подтвердил директор.К декабрю хотят добиться безубыточного уровня.Кроме того, Дмитрий Дружинин опроверг домыслы о том, что в Бурятии отменены ранее действовавшие нормативы по вывозу ТКО для юридических лиц. Он пояснил откуда проистекает подобная информация.Не так давно прокуратура подала в суд иск об отмене указанных нормативов. Ответчиком было минприроды Бурятии. В I инстанции прокуратура одержала победу. Однако данное решение обжалуется в вышестоящей инстанции и пока не вступило в законную силу.«Нормативы остаются действующими. В случае, если апелляционная инстанция подтвердит решение районного суда, то тогда в республике будут введены в действие временные нормативы, которые будут использоваться до утверждения новых постоянных нормативов», - разъяснил директор.Окажутся в таком случае временные нормативы меньше или больше нынешних никто предсказать не берется. В т. ч. Дмитрий Дружинин. Минприроды Бурятии, вроде бы, подстраховывается, разрабатывая временные «мусорные» нормативы, потому что без нормативов регоператору работать невозможно.А по поводу рассылки клиентам уведомлений с неверными цифрами в «ЭкоАльянсе» пройдет внутренняя проверка. «В первую очередь, будем разбираться с программистами, которые сопровождали это начисление - почему произошли ошибки. И будут сделаны соответствующие выводы», - твердо заверил жителей республики Дмитрий Дружинин.Фото: «Номер один»