В Бурятии работодатели задолжали сотрудникам 20,7 млн рублей

539 человек ждут своих выплат





В Бурятии по состоянию на сентябрь 2021 года организации (не относящиеся к субъектам малого предпринимательства) задолжали работникам 20,7 млн рублей.



Больше всего должны строителям - около 13,5 млн рублей. На втором месте по долгам - транспортная отрасль (7,2 млн рублей).



"Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 сентября 2021 года составила 539 человек, из них в организациях строительства – 480 человек, транспорта – 59 человек. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника составила 38427 рублей, из них в организациях транспорта – 122848, строительства – 28050 рублей", - сообщили в Бурятстате.



В ведомстве добавили, что не изменились размеры просроченной задолженности в организации ООО «Транспортная строительная компания», уменьшилась задолженность в организации ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии», погашена в организации Территориально-обособленное структурное подразделение ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» г. Улан-Удэ.



Фото: "Номер один"



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.