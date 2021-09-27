Бурятия получит 2,5 миллиарда из федерального бюджета

Депутаты Хурала приняли изменения в главный финансовый документ республики



На сегодняшней сессии депутаты Хурала рассмотрели закон о внесении изменений в бюджет этого года и на плановый период 2022-23 годов. Изменения существенные и, по большей части, положительные.



Миллиарды сверх плана



Например, на 2,5 миллиарда рублей увеличивается объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Они направлены, в том числе на социальные выплаты, такие как единовременная выплата при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка в регионах ДФО. Более 700 миллионов федерация выделяет Бурятии на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.



Кроме того, около 1,3 миллиарда придет в республику на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.



Выделяются средства на модернизацию лабораторий в медицинских организациях, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, около 100 миллионов – на обеспечение дорожной деятельности и другое.



Также бюджет Бурятии увеличивается и за счет роста собственных доходов на 612 миллиона рублей. Из них на 260 миллионов увеличиваются поступления по налогу на доходы физических лиц, 245 миллионов – по упрощенной системе налогообложения, на 15 миллионов – по налогу на профессиональный доход и так далее.



Деньги задним числом



Несмотря на положительные цифры, у депутатов нашлось немало вопросов к министерству финансов Бурятии как в целом по стратегии распределения доходов, так и по отдельным статьям бюджета.



Например, Игорь Бобков обратил внимание на тот факт, что министерство спорта республики уже не в первый раз сначала проводит мероприятие, а уже потом просит деньги из бюджета.



- Так это было с чемпионатом мира по боксу, и 100 миллионов до сих пор Российская Федерация должна нашему бюджету. И вот очередная практика: организация и проведение Кубка России по мотоциклетному спорту в сумме 2,8 миллиона рублей – соревнования уже были проведены и эти деньги сегодня нужно задним числом подтвердить. Зачем эта порочная практика нужна, - задал вопрос депутат.



Как пояснил министр финансов Бурятии Георгий Мадаев, предыдущая сессия Хурала состоялась в июне этого года. На тот момент власти еще не знали о том, что им нужно будет понести расходы, связанные с этим мероприятием. После этого сессий Хурала не было, а значит, и не было возможностей внести изменения в бюджет.



Депутаты в итоге приняли эту поправку, но отнеслись к подобной практике критически, и порекомендовали Счетной палате Бурятии провести проверку этого мероприятия с финансовой точки зрения.



Внимание на экономику



Кроме того, зампредсед Хурала Цырен Доржиев предложил при распределении доходов бюджета обратить внимание на развитие экономики.



- Эти 2,4 миллиарда рублей (федеральных поступлений – прим.), собственные доходы, идут на развитие строительства, капитального ремонта в основном объектов социальной сферы, как районных, так и республиканских, - говорил он. - Как-то сегодня мало мы говорим о развитии экономики, малого и среднего предпринимательства.



Он обратил внимание на то, что построенные объекты социальной инфраструктуры в будущем придется содержать: оплачивать их ремонт, коммунальные услуги и так далее. Эти расходы лягут на республиканский бюджет, и чтобы Бурятия смогла потянуть такую нагрузку, нужно больше собственных доходов, в том числе – за счет повышения налоговой базы. А она может увеличиться только при развитии реального сектора экономики. В том числе – сельского хозяйства.



Цырен Доржиев напомнил, что до сих пор остаются не профинансированными субсидии фермерам на компенсацию затрат по приобретению сельскохозяйственной техники. Причем, внести эти средства нужно уже в этом году, иначе могут возникнуть негативные последствия для всей отрасли.



- Если мы на следующей сессии это не утвердим, то наши сельскохозяйственные флагманы потеряют свою кредитную историю перед банками, и в следующем году у нас будет проблема, как обеспечить их кредитными ресурсами, - пояснил Цырен Доржиев.



К слову, сейчас начнется подготовка бюджета уже следующего года, и у правительства республики, также, как и у депутатов, будет шанс учесть эти замечания и заложить средства на развитие экономики.



Фото: «Номер один»

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