В Улан-Удэ офис обанкроченного «БайкалБанка» продали за 60 млн

Вырученные средства пойдут на погашение требований кредиторов





Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» продало на торгах офис обанкроченного «БайкалБанка», расположенного в Улан-Удэ на ул. Красноармейская, 28. Как сообщили в пресс-службе АСВ, лот продан за 60,1 млн рублей.

В проданный комплекс вошли пять нежилых помещений общей площадью 2560 кв. м, два складских здания суммарной площадью 1323 кв. м, а также три земельных участка общей площадью 5 тыс. кв. м.Торги прошли 16 сентября посредством публичного предложения. Покупателем стал Александр Саяпин.«После заключения и исполнения соответствующих договоров купли-продажи денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу «БайкалБанка» и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме», - сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.Напомним, «БайкалБанк» был признан банкротом в 2016 году. Вскоре стали известны шокирующие подробности вывода активов из финансового учреждения. По факту банкротства «БайкалБанка» возбудили уголовное дело. В рамках расследования правоохранители арестовали ряд высокопоставленных работников банка.Фото: «Номер один»