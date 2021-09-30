Будущее за нами

Улан-Удэнский домостроительный комбинат бесплатно обеспечит своих работников собственным жильем
Как известно, в связи с пандемией в Бурятии возникли серьезные проблемы с кадрами в строительной сфере, где высока доля мигрантов среди рабочих профессий. Ведь заместить иностранную рабочую силу на стройках оказалось некем. Кто-то ушел на пенсию, кто-то уехал на заработки в другие регионы, а молодежь не особо хочет идти в те сферы реального производства, где есть перспективы для будущего. За остающиеся кадры развернулась острая конкуренция.
Так, чтобы привлечь рабочих на производство, Улан-Удэнский домостроительный комбинат решил возвратиться к прекрасному опыту СССР: рабочим, поработавшим пять лет на предприятии, выделят в собственность благоустроенные квартиры.
Напомним, недавно в Улан-Удэ ООО «БурГражданСтрой» возвело новый домостроительный комбинат, позволяющий изготавливать и транспортировать готовые изделия с завода на строительную площадку и собирать их там как конструктор. Новое индустриальное строительство подразумевает производство и монтаж круглогодично, а на месте нужны будут только сварочные и отделочные работы. Это обеспечит высокое качество и более низкую себестоимость будущих новостроек, что должно благоприятно отразиться на ценах квадратного метра.
При полной загрузке численность работников комбината составит около 200 человек. Но на предприятии ощущается сильный дефицит работников, в связи с чем Улан-Удэнский комбинат производит набор рабочих по разным специальностям. Нужны сварщики, арматурщики, операторы БСУ, операторы бетоноукладчика, формовщики, слесари, сантехники, машинисты мостового и козлового кранов, гидравлики, инженер техники безопасности и др.
С целью закрепления кадров на предприятии и формирования нового и целеустремленного коллектива руководство комбината пошло на обеспечение не имеющих аналогов в Бурятии условий труда. Так, на предприятии решили возродить хорошо зарекомендовавший опыт обеспечения работников собственным жильем при непрерывной работе в течение определенного срока. Заявлено, что работникам комбината бесплатно предоставляется благоустроенная квартира за пять лет непрерывной работы.
Добавим, предприятие обеспечивает бесплатное обучение рабочим специальностям. Кроме того, предоставляет бесплатное проживание в общежитии при заводе. Расположенная на заводе столовая осуществляет бесплатное питание. А тех рабочих, кто живет не в общежитии, доставляют до места работы на служебном автобусе.
Плюс ко всему прочему при заработной плате от 50 - 60 тыс. рублей у работников предприятия при столь мощном социальном пакете появляется возможность хорошо заработать и отложить средства. Ведь расходы на обучение, проживание, питание и транспорт составляют большую часть трат среднестатистического человека. И самое главное, появляется вполне реальная возможность всего за пять лет получить свою собственную квартиру. Именно получить, а не влезать в кредиты. Для кого-то это выглядит как сказка, но на предприятии полагают, что домостроительному комбинату вполне по силам и сказку сделать былью.
На домостроительном комбинате, где планируют за время действия соглашения между предприятием, правительством РБ, и мэрией Улан-Удэ построить в Улан-Удэ 1 млн квадратных метров жилья, предлагаются новые финансовые инструменты для инвестирования. Так, близок к реализации проект выпуска домостроительным комбинатом векселей с закрепленной в них стоимостью одного квадратного метра в 35 тыс. рублей. Тогда как сегодня «Бургражданстрой» планирует установить уровень стоимости одного квадратного метра в ЖК «Мегаполис» в 148 А квартале по цене от 55 тыс. рублей за квадратный метр.
Таким образом, вложив сегодня деньги в векселя комбината по цене в 35 тыс. рублей за «квадрат», уже в 2023 году, когда будет сдана первая очередь, можно получить квадратные метры по старым ценам.
По мнению юридической общественности, вексельные сделки вполне законны и, если инвесторы доверяют проекту, вполне реалистичны. Добавим, что в рамках проекта «Мегаполис» запланировано шесть кварталов - каждый по 30 - 35 жилых 16-этажных многоквартирных домов и важнейшие объекты инфраструктуры: шесть детских садов на 840 мест, две школы на 2 500 учащихся, спортивный стадион, поликлиника, детские площадки и залы, магазины, супермаркеты и крупный торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром.
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Дмитрий Родионов, «Номер один»
ООО «Бургражданстрой». Реклама
Фото: ООО «Бургражданстрой»
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