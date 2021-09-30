Будущее за нами

Улан-Удэнский домостроительный комбинат бесплатно обеспечит своих работников собственным жильем





Как известно, в связи с пандемией в Бурятии возникли серьезные проблемы с кадрами в строительной сфере, где высока доля мигрантов среди рабочих профессий. Ведь заместить иностранную рабочую силу на стройках оказалось некем. Кто-то ушел на пенсию, кто-то уехал на заработки в другие регионы, а молодежь не особо хочет идти в те сферы реального производства, где есть перспективы для будущего. За остающиеся кадры развернулась острая конкуренция.



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Так, чтобы привлечь рабочих на производство, Улан-Удэнский домостроительный комбинат решил возвратиться к прекрасному опыту СССР: рабочим, поработавшим пять лет на предприятии, выделят в собственность благоустроенные квартиры.Напомним, недавно в Улан-Удэ ООО «БурГражданСтрой» возвело новый домостроительный комбинат, позволяющий изготавливать и транспортировать готовые изделия с завода на строительную площадку и собирать их там как конструктор. Новое индустриальное строительство подразумевает производство и монтаж круглогодично, а на месте нужны будут только сварочные и отделочные работы. Это обеспечит высокое качество и более низкую себестоимость будущих новостроек, что должно благоприятно отразиться на ценах квадратного метра.При полной загрузке численность работников комбината составит около 200 человек. Но на предприятии ощущается сильный дефицит работников, в связи с чем Улан-Удэнский комбинат производит набор рабочих по разным специальностям. Нужны сварщики, арматурщики, операторы БСУ, операторы бетоноукладчика, формовщики, слесари, сантехники, машинисты мостового и козлового кранов, гидравлики, инженер техники безопасности и др.С целью закрепления кадров на предприятии и формирования нового и целеустремленного коллектива руководство комбината пошло на обеспечение не имеющих аналогов в Бурятии условий труда. Так, на предприятии решили возродить хорошо зарекомендовавший опыт обеспечения работников собственным жильем при непрерывной работе в течение определенного срока. Заявлено, что работникам комбината бесплатно предоставляется благоустроенная квартира за пять лет непрерывной работы.Добавим, предприятие обеспечивает бесплатное обучение рабочим специальностям. Кроме того, предоставляет бесплатное проживание в общежитии при заводе. Расположенная на заводе столовая осуществляет бесплатное питание. А тех рабочих, кто живет не в общежитии, доставляют до места работы на служебном автобусе.Плюс ко всему прочему при заработной плате от 50 - 60 тыс. рублей у работников предприятия при столь мощном социальном пакете появляется возможность хорошо заработать и отложить средства. Ведь расходы на обучение, проживание, питание и транспорт составляют большую часть трат среднестатистического человека. И самое главное, появляется вполне реальная возможность всего за пять лет получить свою собственную квартиру. Именно получить, а не влезать в кредиты. Для кого-то это выглядит как сказка, но на предприятии полагают, что домостроительному комбинату вполне по силам и сказку сделать былью.На домостроительном комбинате, где планируют за время действия соглашения между предприятием, правительством РБ, и мэрией Улан-Удэ построить в Улан-Удэ 1 млн квадратных метров жилья, предлагаются новые финансовые инструменты для инвестирования. Так, близок к реализации проект выпуска домостроительным комбинатом векселей с закрепленной в них стоимостью одного квадратного метра в 35 тыс. рублей. Тогда как сегодня «Бургражданстрой» планирует установить уровень стоимости одного квадратного метра в ЖК «Мегаполис» в 148 А квартале по цене от 55 тыс. рублей за квадратный метр.Таким образом, вложив сегодня деньги в векселя комбината по цене в 35 тыс. рублей за «квадрат», уже в 2023 году, когда будет сдана первая очередь, можно получить квадратные метры по старым ценам.По мнению юридической общественности, вексельные сделки вполне законны и, если инвесторы доверяют проекту, вполне реалистичны. Добавим, что в рамках проекта «Мегаполис» запланировано шесть кварталов - каждый по 30 - 35 жилых 16-этажных многоквартирных домов и важнейшие объекты инфраструктуры: шесть детских садов на 840 мест, две школы на 2 500 учащихся, спортивный стадион, поликлиника, детские площадки и залы, магазины, супермаркеты и крупный торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром.Дмитрий Родионов, «Номер один»ООО «Бургражданстрой». РекламаФото: ООО «Бургражданстрой»