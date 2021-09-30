30.09.2021
Бывший министр правительства Бурятии будет торговать топливом

Бывший министр правительства Бурятии будет торговать топливом

Вадим Кантор решил вновь занялся бизнесом

По информации «Номер один», бывший министр природных ресурсов Бурятии Вадим Кантор на днях стал владельцем ООО «МБТК», выкупив компанию у предыдущего хозяина.

О фирме, которая теперь принадлежит экс-министру, информации не много. Известно, что она была зарегистрирована в Улан-Удэ в 2018 году, а ее основной вид деятельности - оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Дела у прежнего владельца, судя по отчетности, шли неважно. За 2020 год компания показала чистый убыток в сумме 2,9 млн рублей. В ее рядах числится 2 сотрудника.

Отметим, опыт ведения бизнеса у Вадима Кантора уже есть. Так, несколько лет он был гендиректором Уярского нефтеперерабатывающего завода в Красноярском крае. Затем перешел на госслужбу, став заместителем руководителя Фонда регионального развития Бурятии.

Пост министра природных ресурсов Бурятии г-н Кантор занимал с сентября 2018 по январь 2020 года. Причины его отставки не объяснялись.

«Не без нареканий, но запустили в республике реформу обращения с твердыми коммунальными отходами; начали строить очистные и ликвидировать свалки в городах и др.», - скупо подвел итог работы своего подчиненного глава Бурятии Алексей Цыденов, написав пост в соцсетях.

Фото: «Номер один»


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^