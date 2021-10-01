Корпорация Туризм.РФ представила планы развития 5 туристических территорий Байкала

Они позволят увеличить турпоток в регионы и создать дополнительные рабочие места



Совет директоров корпорации «Туризм.РФ» во главе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко утвердил концепции комплексного развития 11 туристических территорий в трех регионах страны - Иркутской области, республиках Алтай и Бурятия. В заседании приняли участие главы регионов Олег Хорохордин, Игорь Кобзев, Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В ближайшее время корпорация приступит к разработке мастер-планов этих территорий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В ходе работы возможно увеличение количества рассматриваемых туристических территорий.



«Пять из одиннадцати туристических территорий расположены в Иркутской области и Бурятии, еще шесть – в республике Алтай. Это наиболее привлекательные для путешественников места. Планы развития, разработанные Туризм.РФ, учитывают интересы региона и местных жителей, дают значительный социальный эффект. Они не только позволят увеличить турпоток в регионы, связать территории, раскрыть их идентичность и сформировать условия для всесезонного отдыха, но и создать дополнительные рабочие места, увеличить доходы в бюджет. По предварительным расчётам экспертов Корпорации, благодаря развитию туристической инфраструктуры на Алтае, в Бурятии и Иркутской области будет создано порядка 40 тысяч новых рабочих мест. А совокупный объем доходов от сферы туризма в регионах к 2035 году может превысить 600 млрд руб в год. Отдельно отмечу снижение антропогенных нагрузок на уникальные природные территории за счет плавного перехода от «дикого» туризма к цивилизованному», - сказал Дмитрий Чернышенко.



Для Иркутской области и Бурятии разработают единый мастер-план, охватывающий природную территорию в 385,4 тыс. кв. км с населением 2,4 млн человек. Развитие получат остров Ольхон, Тункинская долина, территории Иркутск – Тальцы, Байкальск – Выдрино и Турка –Горячинск. Общая потребность в номерном фонде на этих территориях по расчетам специалистов составляет 38 тыс. гостиничных номеров.



Преобразования коснутся и транспортной инфраструктуры двух регионов. Первоочередной задачей эксперты Туризм.РФ видят строительство нового аэропорта в Иркутске и модернизацию аэропорта Улан-Удэ. Развивать предполагается также малую авиацию и водное сообщение.



«Благодаря развитию байкальских территорий в Иркутской области будет создано 15,9 тыс рабочих мест, еще 16,1 тыс рабочих мест появится в республике Бурятия», - добавил Дмитрий Чернышенко.



Фото: правительство Бурятии



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