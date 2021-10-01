Tele2 дарит двойной заряд бодрости своим клиентам в Бурятии

Клиенты могут принять участие в акции и получить второй кофе навынос в подарок





Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обновил перечень выгодных предложений в программе лояльности «Больше» для клиентов компании в Бурятии. Список партнеров оператора пополнился кофейней «Шоколадница».

Как сообщили в пресс-службе компании, с 27 сентября по 31 октября клиенты Tele2 могут принять участие в акции и получить второй кофе навынос в подарок от «Шоколадницы». Для этого нужно выбрать любой напиток из классической линейки, дополнительный аналогичный товар будет бесплатным.Акция с партнером реализуется в рамках постоянно действующей программы лояльности «Больше». Чтобы воспользоваться предложением, нужно зайти в личный кабинет на сайте Tele2 или в мобильное приложение «Мой Tele2», выбрать интересующий бонус в категории «В вашем регионе» и активировать его. После этого на номер абонента придет SMS с промокодом, который нужно сообщить кассиру в кофейне при оформлении заказа. Воспользоваться вкусным предложением можно в любой день в период действия акции.«Наша программа лояльности «Больше» это не просто кэшбэки, скидки или бонусы. Это интересные и выгодные предложения, которые могут быть полезными для наших клиентов в любых жизненных ситуациях. Так, в духе «других правил» дарить приятные подарки без особого повода. Сегодня совместно с «Шоколадницей» мы предлагаем своим клиентам в Бурятии вторую чашку ароматного кофе с собой бесплатно», - сообщил директор бурятского филиала Tele2 Юрий Новосад.«Мы впервые выступаем партнерами программы «Больше» от Tele2. И с удовольствием будем заряжать жителей нашего города, клиентов сотового оператора, позитивными эмоциями. Каждому участнику акции мы предлагаем вдвое больше латте, эспрессо, американо и капучино. Взять кофе с собой удобно по пути на работу или в любое другое время. Наша кофейня расположена в центральной части города по адресу: ул. Балтахинова, д. 5 и работает с 7 до 22 часов», - отметила директор кофейни «Шоколадница» Наталья Ван.Фото: предоставлено Tele2