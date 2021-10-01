В Бурятии назначен новый руководитель головного отделения Сбербанка

Денис Лепчугов работает в Сбере уже более 18 лет





Новым руководителем головного отделения Сбербанка в Бурятии назначен Денис Лепчугов, сообщает пресс-служба финансового учреждения. В команде Сбера он работает более 18 лет.

Свою карьеру в банке Денис Лепчугов начал с должности экономиста управления кредитования Алтайского банка. С 2011 по 2018 гг. работал заместителем Управляющего Алтайским отделением Сибирского банка, с июня 2018 года – управляющий Абаканским отделением Сибирского банка.Под руководством Дениса Лепчугова в Абаканском отделении впервые внедрена новая модель управления «Малое ГОСБ», при которой упрощается организационная структура отделения, а сотрудникам делегируется больше полномочий. Успешные практики управления удалось тиражировать на другие отделения Сбера. По результатам внедрения модели кредитный портфель корпоративным клиентам Абаканского отделения увеличился в 2,2 раза, доля отделения на рынке кредитования юридических лиц составила 51%.В 2020 году Денис Лепчугов был награждён Свидетельством о признании Сибирского банка.Денис Лепчугов в 2003 году окончил Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова по специальности «информационные системы в экономике». Прошёл обучение по программе «Сбербанк 500», сейчас проходит обучение по программе развития руководителей высшего звена (совместно с LBS).«Денис Владимирович — пример построения карьеры в Сбере. За время работы он проявил себя как эффективный управленец, готовый справляться с задачами, вызовами и добиваться результата. Уверен, что он вместе с командой справится со всеми задачами на новой для себя территории», - сообщил председатель Байкальского банка Александр Абрамкин.Бурятское отделение входит в состав Байкальского банка Сбербанка. Филиальная сеть банка на территории региона состоит из 73 офисов, 387 устройств самообслуживания, обеспечивая доступный банковский сервис населению в населенных пунктах от Муйского до Закаменского районов.Фото: «Номер один»