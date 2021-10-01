Рудник Ирокинда модернизировал цеха технического обслуживания и ремонта оборудования

В модернизацию вложено 12,8 миллиона рублей





Золотодобывающий рудник Ирокинда, входящий в состав международной компании Nordgold, завершил модернизацию цехов службы технического обслуживания и ремонта оборудования (СТОРО).

За 2020-2021 гг. в модернизацию СТОРО было вложено 12,8 миллиона рублей. Эти инвестиции позволили провести масштабные работы. На руднике были введены в эксплуатацию новые смотровые ямы, которые соответствуют всем технологическим требованиям: высота, безопасные ступени, освещение, мобильные защитные щиты, препятствующие падению.





Службу оснастили современными маслораздаточными комплексами. Мобильные пневматические раздатчики масел и пластичных смазок исключают контакт смазочных материалов с окружающей средой. Пневмопистолеты с маслами и смазками оснащены гибкими рукавами на катушках, что позволяет свободно обслуживать любую технику. Смазка из герметичных ёмкостей подаётся под давлением, агрегаты заполняются быстрее, безопаснее и чище, по сравнению с ручным методом.



Рудник Ирокинда, расположенный в Муйском районе Бурятии, добывает золотосодержащую руду подземным способом. Качественное обслуживание и ремонт горной и вспомогательной техники являются важными процессами в обеспечении безопасной работы и высокой производительности шахты, сообщили в пресс-службе компании.Кроме того, в агрегатном цехе СТОРО произведены модернизация и оснащение промышленной мебелью, специализированным инструментом и кран-балкой. Для сотрудников службы приобретены наборы инструментов и приспособлений в переносных кейсах, комплекты ключей метрических и дюймовых. Также для повышения безопасности работ, установлена точечная гофра-вытяжка выхлопных газов. Отремонтированы производственные помещения базы автотранспортного участка.«Такая модернизация обеспечивает не только долгосрочный экономический эффект, но и повышает безопасность выполнения ремонтных работ. К тому же, растёт и вовлечённость сотрудников. Людям интересно идти на работу, они видят, что о них заботятся. В 2022-м мы намерены продолжить модернизацию Службы технического обслуживания и ремонтаоборудования», - сказал исполнительный директор рудника Ирокинда Антон Исаков.В 2022 году рудник планирует инвестировать ещё почти 8 миллионов рублей в дальнейшую модернизацию Службы технического обслуживания и ремонта оборудования. Намечен монтаж мостового крана грузоподъемностью 5 тонн. С его помощью специалисты службы смогу снимать и устанавливать двигатели в полной сборке с обвесом. Закупят мобильный тельфер грузоподъёмностью 2 тонны с уменьшенной строительной высотой, что позволит быстрее и точнее проводить ремонты на стенде.Фото: предоставлено рудником Ирокинда