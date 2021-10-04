В поселке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии завершили ремонт улицы

Протяжённость участка составила около 400 метров



29 сентября состоялась приёмка работ по ремонту дороги на улице Трактовая в посёлке Николаевский. Ремонт был проведён в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядной организацией ООО «Нардеван Строй». Подрядчиком был выполнен капитальный ремонт дорожного полотна, установлены дорожные знаки и сигнальные столбики, барьерные ограждения, а также нанесена разметка. Протяжённость ремонтируемого участка составила около 400 метров, сообщили в пресс-службе Минтранса Бурятии.



На всем протяжении ремонтных работ осуществлялся контроль над качеством и соблюдением нормативных требований. Это был и контроль физических параметров дороги, так и лабораторный контроль качества.



«На соответствие ГОСТам проверку проходят такие материалы, как щебень, гравий, песок. Также контролируется качество приготовленной асфальтобетонной смеси. После укладки всех слоев асфальта специалисты делают вырубку, которая также проходит испытания в лаборатории ГКУ «Бурятрегионавтодор»», заключил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Улица Трактовая находится между двух объектов, которые ранее были отремонтированы, так улицу Октябрьская привели в порядок в 2019 году, Гаврилова – в 2020 году. Ремонт Трактовой жители поселка ждали многие годы и это один из ярких примеров того, как дорога может улучшить жизнь людей небольшого населённого пункта.



«Дорога, конечно, была в плачевном состоянии. Зимой я не раз замечал, как было затруднительно разъехаться со встречным транспортом водителю школьного автобуса. Помню много было пыли в знойную погоду, а в дождливую – скапливались огромные лужи. Сейчас же только душа радуется! Теперь всего за несколько минут можно объехать половину посёлка!», – поделился впечатлениями от поездок по новому асфальту один из местных жителей.



Фото: пресс-служба Минтранса Бурятии



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