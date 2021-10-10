Стройматериалы в Бурятии могут подешеветь на треть до конца года

Эксперты полагают, что цены могут вернуться на уровень января 2021 года



Об этом сообщили в Национальном объединении строителей. Отмечается, что цены на стройматериалы уже по итогам сентября упали на 7-10%, однако пока еще они превышают уровень 2019-2020 годов. В частности, их снижение прогнозируется на древесину, включая фанеру, металл, утеплители, электрику, радиаторы отопления, металлопластиковые трубы, газобетонные блоки, сообщает



Эксперты считают, что это благоприятно скажется на общей ситуации как в строительстве, так и в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.



Стремительный рост цен на стройматериалы начался прошлой осенью. За это время, например, кирпич вырос в цене на 85-90%, гидроизоляционные материалы - на 70%, трубы - на 130%, некоторые виды сухих строительных смесей - на 40%.



По данным Росстата, по итогам девяти месяцев 2021 года в среднем стоимость строительных материалов выросла на 18,18% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.



В Минпромторге подчеркнули, что на колебание цен в строительной отрасли также влияет сезонный фактор: ценовой пик обычно приходится на середину лета (июль-август), а осенью наблюдается тенденция к снижению стоимости.



Фото: «Номер один»



Об этом сообщили в Национальном объединении строителей. Отмечается, что цены на стройматериалы уже по итогам сентября упали на 7-10%, однако пока еще они превышают уровень 2019-2020 годов. В частности, их снижение прогнозируется на древесину, включая фанеру, металл, утеплители, электрику, радиаторы отопления, металлопластиковые трубы, газобетонные блоки, сообщает «Российская газета» Эксперты считают, что это благоприятно скажется на общей ситуации как в строительстве, так и в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.Стремительный рост цен на стройматериалы начался прошлой осенью. За это время, например, кирпич вырос в цене на 85-90%, гидроизоляционные материалы - на 70%, трубы - на 130%, некоторые виды сухих строительных смесей - на 40%.По данным Росстата, по итогам девяти месяцев 2021 года в среднем стоимость строительных материалов выросла на 18,18% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.В Минпромторге подчеркнули, что на колебание цен в строительной отрасли также влияет сезонный фактор: ценовой пик обычно приходится на середину лета (июль-август), а осенью наблюдается тенденция к снижению стоимости.Фото: «Номер один»

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