Участники 17-часового марафона женского лидерства обсудили сохранение Байкала в условиях развития экономики Бурятии

Мероприятие организовала Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей»



Развитие экономики Бурятии при условии сохранения уникального озера Байкал и экологии Байкальской природной территории обсудили участники 17-часового марафона женского лидерства «Компас женского лидерства#МягкаяСила». Мероприятие было организовано Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации ФС РФ, партнером форума выступает Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Старт марафону в полдень по местному времени (3:00 мск) на Камчатке дала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В 7:00 мск к обсуждению подключились участники из Бурятии. Это уникальный регион Дальнего Востока, главными векторами развития которого являются туризм, добывающая и обрабатываемая промышленность. Республика расположена в границах Байкальской природной территории, в бассейне озера Байкал. Это накладывает особую ответственность при развитии экономики. Несмотря на высокие требования природоохранного законодательства региону удается совместно с инвесторами заниматься реализацией крупных проектов, обновлять инфраструктуру и улучшать качество жизни людей.



Заместитель главы представительства Бурятии в Москве Юлия Дагданова отметила, что внедрение «зеленых» технологий на Байкальской природной территории даст новый импульс развитию республики.



«Стратегия развития Республики Бурятия до 2035 года подразумевает развитие «зеленой» экономики. У нас за последние годы получила развитие «зеленая» энергетика. Мы построили солнечные электростанции на 115 мегаватт – это не так много, но большой шаг уже сделан. Вопросы экологии, с одной стороны, это преимущество, а с другой, - ограничения. Наша задача, миссия – принцип триединства: это природная среда, человек, экономика. Задача – сберечь то, что у нас есть, уникальную экосистему озера Байкал для будущих поколений», - сказала заместитель главы представительства Бурятии в Москве Юлия Дагданова.



Развитие «зеленых» технологий, бережливое отношение к природным ресурсам в современном мире в любом месте и особенно рядом с Байкалом – главное, на что необходимо обращать внимание при любой деятельности как предприятий, так и человека. В этом уверена Альбина Дударева, исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды, заместитель председателя Общественного совета Минприроды России, член Союза женщин России.



«Самый ценный ресурс – вода, без нее мы не проживем. <…> меняется качество воды, она очень загрязняется, особенно вблизи городов. То же самое происходит с лесами, недрами, они исчезают, - отметила Альбина Дударева. – Сегодня нужно осознать весь уровень бедствия и понять, что ресурсы планеты исчерпаемы».



Эксперт призвала развивать новые привычки и активнее переходить к разумному потреблению. Это можно сделать, по ее словам, отказавшись от личного автомобиля в пользу совместного использования - каршеринга, общественного транспорта. Один из интересных и действенных методов - бережливость через затраты: «В Китае введена норма – если ты в ресторане купишь избыточно себе еду, и она останется на тарелке, ты должен еще раз заплатить – за то, чтобы пищевые отходы за тобой утилизировали. Это приучение к достаточному. Понятие «достаточное», а не «избыточное» должно для нас стать нормой».



Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды, заместитель председателя Общественного совета Минприроды России, член Союза женщин России Альбина Дударева подчеркнула, вопросы сохранения экологии и особенно Байкала на контроле многих общественных организаций.



При этом спикеры отметили позитивные изменения в экономике, которые произошли в республике последнее время.



Директор Департамента развития инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, победитель конкурса «Лидеры России» Сослан Абисалов сообщил, что в республике есть территория опережающего развития (ТОР) «Бурятия», которая содействует реализации инвестиционных проектов в любой точке региона, в том числе и в прибрежной территории озера Байкал: «Начиная с 2019 года 12 компаний стали резидентами этой ТОР. Общий объем инвестиций – порядка 10 млрд рублей, около 2 тыс. рабочих мест будет создано. До конца года планируется привлечь еще пять резидентов, что позволит создать еще порядка 800 рабочих мест».



По его словам, один из минусов в развитии экономики Бурятии - удаленность как от европейской части России, так и от азиатской части страны, но есть и важные плюсы - компактное проживание местного населения и естественный прирост населения. Он добавил, что в настоящее время из-за экологических ограничений развитие новых объектов возможно только в границах населенных пунктов, но, вместе с тем, это возможность сохранить уникальное озеро Байкал.



«Существенные изменения для региона в экономическом и инвестиционном развитии произошли с вхождением республики в 2018 году в состав Дальневосточного федерального округа. Речь о бюджетных инвестициях и о новых возможностях для привлечения и внебюджетных инвестиций: федеральное финансирование увеличилось в шесть раз, на эти средства построено и отремонтировано большое количество объектов социальной инфраструктуры, проводится работа по улучшению транспортной инфраструктуры. Размер единой дальневосточной субсидии на период с 2019 года по 2021 год составил порядка 6 млрд рублей», - рассказала первый заместитель министра экономики Республики Бурятия Эльвира Дабаева, добавив, что дальневосточные преференции в значительной степени позволяют привлечь инвесторов со всей России.



Заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев рассказал, что для сохранения благоприятной экологической ситуации в Бурятии вводятся ограничения на использование котельных, работающих на каменном и буром угле, на дровах, также освобождаются от уплаты транспортного налога владельцы легковых автомобилей, которые оснащены электродвигателями: «По поручению президента РФ с 2021 года по 2024 год из федерального бюджета будет выделено более 14 млрд рублей на реконструкцию и строительство очистных сооружений. По федеральному проекту «Чистая страна» нацпроекта «Экология» у нас будет ликвидировано и рекультивировано пять свалок».



Марафон завершился в 18:00 часов (19:00 мск) по местному времени в самом западном регионе страны – в Калининградской области. Мероприятие проводилось в смешанном – онлайн и офлайн формате, обсуждение актуальных для территорий тем проходило одновременно в московской и региональных студиях. Запись марафона опубликована на YouTube-канале Мастерской управления «Сенеж», на странице марафона. Гостями дневного марафона стали сенаторы, депутаты Государственной Думы, руководители российских регионов, бизнеса и общественных организаций, выпускницы программы «Женщина – лидер», победители и финалисты конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей».



Справка:



Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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