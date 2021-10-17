Росавиация утвердила планировку нового терминала в Улан-Удэ

Глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько утвердил проект планировки для строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Об этом сообщил в соцсетях директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

- Ещё один шаг к строительству нового терминала в международном аэропорту «Байкал» сделан! Сегодня Росавиация в лице А.В. Нерадько утвердила документацию по планировке территории, на которой будет расположен наш новый вокзал, - сообщил Дмитрий Гармаев.

Дмитрий Гармаев подчеркнул, что вопрос изначально был «очень сложный, но совместно мы доведем дело до конца и в ДФО появится новый аэровокзальный комплекс. А он нам очень нужен».

Ранее сообщалось, что новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ начнут строить летом 2020 года. При этом инвестор — компания «Новапорт» — решил увеличить площадь объекта с 5 тыс. до 6,5 тыс. кв. метров для комфорта пассажиров.

Также сообщалось, что в августе 2020 года планируется начать строительно-монтажные работы, а в августе 2021 года — ввести объект в эксплуатацию. Стоимость проекта составляет порядка 1,6 млрд рублей.





Фото: с личной страницы Д.Гармаева в Facebook