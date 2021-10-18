Миллионы для рабочих: как ТГК-14 выполняет свои социальные обязательства

Затраты на создание безопасных условий труда и зарплата теплоэнергетиков регулярно увеличивается





На ТГК-14 в лучшую сторону изменились условия труда. Рабочим проиндексировали зарплаты, увеличили размеры социальных выплат, отремонтировали бытовки, установили новую систему аспирации и тепловой завесы, поменяли въездные ворота разгрузсарая и провели множество других мероприятий.

Руководство компании пошло навстречу своим сотрудникам. После декабрьских выступлений отдельных работников было подписан совместный протокол, согласно которому руководство компании, правительство Бурятии и представители профсоюзной организации определили перечень мероприятий для решений проблемных вопросов. Было принято решение о региональном тарифном соглашении.





Руководство «ТГК-14» продолжило работу и над улучшением условий труда работников. Еще в 2020 году на предприятии начали, а в 2021 году продолжили ремонт и обновление бытовых помещений. Это комнаты приема пищи, гардеробные блоки, душевые, спортивные площадки и актовые залы.





На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в 2021 году для защиты от проникновения холодного уличного воздуха установили тепловую завесу и обновили въездные ворота в разгрузсарае топливно-транспортного цеха. Отметим, что основной упор в охране труда «ТГК-14» делает на снижение концентрации угольной пыли во время производственного процесса. В том же разгрузсарае ввели в постоянную работу автоматизированную систему аспирации, которая очищает воздух от угольной пыли. На ТЭЦ-1 ежедневно поступает около 40 вагонов с углем. Разгрузка топлива ведется с использованием кран-перегружателя. С наступлением сильных морозов помогать в разгрузке угля рабочим будет новый виброразгрузчик. Аппарат применяют для рыхления и выгрузки угля средней степени смерзаемости из железнодорожных вагонов. Виброрагрузчик уже успел зарекомендовать себя на ТЭЦ-1 в феврале этого года.





Улучшение условий труда работников – одно из важных направлений работы «ТГК-14». Компания ежегодно закладывает средства на эти мероприятия. Также «ТГК-14» своевременно реагирует на требования своих работников. Напомним, в конце 2020 года между руководством компании и рабочими возникло недопонимание. Тогда несколько сотрудников Улан-Удэнской ТЭЦ-1 (филиал ТГК-14) устроили голодовку. Люди жаловались на отсутствие индексации заработной платы, неудовлетворительное обеспечение средствами индивидуальной защиты, организации рабочих мест и т. д.По итогам этой работы в апреле-мае этого года, были подписаны соглашения с профсоюзами об увеличении размера минимальной месячной тарифной ставки до уровня отраслевого соглашения до 2024 года, увеличена доплата за вредные условия труда. В июне 2021 был заключен новый коллективный договор по филиалу «Генерация Бурятия».В сентябре ТЭЦ-1 с проверкой посетила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Она лично убедилась в том, что нарушения устранены, а требования работников выполнены.- Особое внимание уделили посещению топливно-транспортного цеха, так как в декабре прошлого года именно в этом цехе было наибольшее количество жалоб. Хочу отметить, что существенно изменились условия труда. Построена новая вытяжка в разгрузочном сарае, сегодня здесь шесть установок. Отремонтирована комната для грузчиков, установлена тепловая завеса, новые ворота в погрузочном цехе. Также приобретена виброразгрузка угля, что облегчает работу грузчикам, особенно в зимний период, - отметила Юлия Жамбалова. При общении омбудсмена с работниками топливно-транспортного цеха каких-либо жалоб, заявлений не поступило. Более того, сотрудники компании рассказали, что условия изменились в лучшую сторону.Всего на улучшение социально-бытовых условий труда теплоэнергетиков Бурятии направили более 4,8 млн. рублей.Увеличилась на предприятии и зарплата, а также различные выплаты. Так, увеличен размер единовременных выплат, связанных с погребением умерших работников, ветеранов организации и пенсионеров, родных и близких родственников работников. Выросли стимулирующие выплаты при регистрации брака, рождении или усыновлении ребенка, по случаю юбилейных дат, профессионального праздника и Дня Победы. Увеличилась ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и др.С апреля 2021 года заработная плата работников увеличилась на 10%, а с 1 июля - еще на 6,29%.- С представителями органов прокуратуры мы посетили все цеха ТЭЦ-1, по возможности встретились как с работниками, так и с начальниками цехов. Молодые мамы из химического цеха рассказали, что дети этим летом отдохнули в детских лагерях и оплатили только 10% стоимости путевки: 80% оплатила Генерация, 10% - профсоюз, - сообщала Юлия Жамбалова по итогам визита на предприятие.Руководство компании регулярно проводит встречи с коллективом при участии профсоюзной организации, на которых обсуждает вопросы и предложения в области социального партнерства. Но, главное, предприятие стабильно работает, обеспечивая жителей Улан-Удэ энергией.Фото: ТГК-14